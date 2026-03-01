Padre Daniel Camagna: “Escuchar a Jesús es lo que verdaderamente transforma nuestras vidas”

- Advertisement -

El Santuario Nuestra Señora de Fátima fue el escenario de la misa celebrada por el Padre Daniel Camagna, quien ofreció una profunda reflexión sobre la transfiguración de Cristo. La ceremonia fue transmitida en vivo a través de Facebook por Cadena Nueve, permitiendo que los fieles de toda la Diócesis de Nueve de Julio pudieran participar de este importante momento litúrgico.

En su homilía, el Padre Camagna destacó la importancia de la transfiguración como un momento de revelación y esperanza. “Cristo hoy se manifiesta en el esplendor de su gloria”, afirmó, invitando a los asistentes a mirar más allá de la humanidad de Jesús y reconocer su divinidad. “La transfiguración no es solo un evento histórico; es un mensaje vivo para todos nosotros”, dijo el sacerdote, haciendo énfasis en que este misterio ofrece una profunda invitación a transformar nuestras vidas.

El Padre Camagna explicó que, al igual que los discípulos en el monte Tabor, todos estamos llamados a escuchar la voz de Dios que nos llama a la conversión. “Escuchar a Jesús es lo que verdaderamente transforma nuestras vidas”, aseguró, instando a la comunidad a abrir el corazón a la gracia divina.

A lo largo de la misa, el sacerdote también recordó la importancia de la reconciliación, invitando a todos los presentes a pedir perdón por sus pecados y a prepararse para vivir una transformación interior. “Este es un tiempo de gracia para renovarnos y acercarnos más a Dios”, expresó.

La misa culminó con una oración final en la que el Padre Camagna pidió por la purificación de los corazones y por la fortaleza espiritual de toda la comunidad, para que puedan vivir la luz de Cristo en sus vidas diarias. “Que este sacrificio nos santifique y nos prepare para las fiestas pascuales”, concluyó.