Milei inauguró el período de sesiones legislativos resaltando: “El Congreso será el más reformista de la historia”

El presidente Javier Milei, en su discurso inaugural del 144º período de sesiones ordinarias del Congreso, se mostró desafiante desde el primer momento. En un tono confrontativo, reafirmó su compromiso de llevar a cabo profundas reformas, asegurando que su gobierno será “el más reformista de la historia”.

Milei, rodeado de la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, destacó que el Congreso tiene el poder necesario para hacer frente a “cualquier golpe político” que pueda surgir. Además, reiteró sus críticas hacia el “peronismo” y la “herencia recibida” de la gestión anterior.

En su mensaje, transmitido por cadena nacional (en Nueve de Julio lo transmitió Máxima 89.9), el mandatario enfatizó la necesidad de reformas en el Código Civil, el Código Comercial y un sistema tributario más eficiente. Asimismo, propuso una apertura económica con el objetivo de posicionar a Argentina en la mesa de comercio internacional.

Otro de los puntos centrales del discurso fue la cuestión de la seguridad, donde Milei se comprometió a establecer “penas más duras” y a continuar con la implementación de un sistema judicial más rápido y eficiente. En materia educativa, se refirió a la necesidad de reformar los niveles inicial, primario y secundario para garantizar una educación sin adoctrinamientos.

El presidente también hizo hincapié en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, señalando que Argentina no puede “ser un país indefenso” frente a los desafíos geopolíticos actuales. En este sentido, mencionó el inicio de un plan de modernización del equipamiento militar.

En cuanto a la política exterior, Milei subrayó la importancia de crear un “siglo de las Américas”, haciendo referencia a su alianza con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y convocó a fortalecer los lazos intercontinentales.

Críticas a la oposición y empresarios

El discurso de Milei estuvo marcado por duras críticas hacia la oposición. Acusó a la coalición Unión por la Patria de ser “delincuentes” y continuó con ataques directos a figuras del kirchnerismo. También se mostró muy crítico con los empresarios locales, a quienes tildó de “ladrones” y señaló como cómplices del saqueo económico del país.

Reflexión sobre la moral en la política

En sus redes sociales, antes del inicio de las sesiones, Milei había adelantado su mensaje bajo el título “La moral como política de Estado”, destacando que la moral sería uno de los pilares fundamentales de su gestión.

La Asamblea Legislativa también contó con la presencia de varios gobernadores, como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Gustavo Valdés (Corrientes), entre otros dirigentes de distintas provincias.

En la jornada de hoy, el gobernador bonaerense Axel Kicillof inaugurará su propio período de sesiones ordinarias en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en un contexto marcado por la tensión interna en el peronismo y una situación económica desafiante para la provincia.