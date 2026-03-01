El ajuste masivo del gobierno Nacional: La pérdida de más de 64.000 puestos en el sector público

- Advertisement -

Desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023, Javier Milei ha adoptado una política explícita de ajuste en el sector público, que ha tenido un impacto devastador en el empleo estatal. El informe elaborado por el CEPA revela que durante este período se han perdido 64.649 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 18,8% en la plantilla del Sector Público Nacional. Esta cifra equivale a aproximadamente 80 despidos por día desde que comenzó el mandato de Milei.

El desmantelamiento ha afectado principalmente a las empresas y sociedades del Estado, que concentraron la mayor cantidad de cesantías. Sin embargo, el ajuste ha golpeado con especial fuerza a la administración centralizada, lo que sugiere un vaciamiento de funciones clave del Poder Ejecutivo, algo que podría tener repercusiones significativas en la capacidad operativa del Estado.

Los sectores más afectados:

En términos absolutos, Correo Argentino se lleva la mayor parte de los despidos, con un total de 5.331 trabajadores desvinculados, seguido de Operadora Ferroviaria S.E., con 3.637 despidos, y Banco Nación, con 2.234 cesantías. Aerolíneas Argentinas también figura entre las empresas con mayor recorte, con 1.881 despidos.

En cuanto a los recortes proporcionales, el ajuste más drástico se produjo en ex Télam, donde se despidió a casi el 78,8% del personal. A esta empresa le siguen ENARSA Patagonia, Educar S.A., Casa de la Moneda y Contenidos Públicos S.E., que también han sufrido una reducción significativa en su plantilla de trabajadores.

Recortes en organismos descentralizados:

En el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN), que incluye organismos descentralizados y desconcentrados, los recortes también han sido significativos. El caso más notable en términos absolutos fue el de ARCA, con 3.329 despidos, seguido de CONICET con 2.267 bajas, y ANSES, que eliminó 1.717 puestos de trabajo.

Sin embargo, los recortes más severos se observaron en términos proporcionales. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales lideró esta lista con una reducción del 64,2% de su personal. En segundo lugar, se encuentra la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), con un recorte del 48,3%, y en tercer lugar, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, que sufrió una disminución del 46% en su dotación de personal.

Impacto del ajuste:

Este análisis pone en evidencia que la política de ajuste impulsada por el gobierno de Milei no solo está reconfigurando la estructura del Estado, sino que también podría tener implicaciones graves para la prestación de servicios públicos y el cumplimiento de las funciones esenciales del gobierno. La reducción de personal en sectores estratégicos, como el transporte, la seguridad social y la ciencia, podría afectar la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

El informe del CEPA resalta cómo la gestión de Milei ha llevado a cabo un ajuste sin precedentes en el sector público, con la pérdida de decenas de miles de empleos. La reestructuración de las empresas estatales y organismos descentralizados refleja una decisión política que apunta a reducir el tamaño del Estado, pero también podría desencadenar efectos negativos en áreas clave de la administración pública.