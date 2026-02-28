La Cooperativa Eléctrica de Los Toldos incorporó su primer vehículo 100% eléctrico

- Advertisement -

En el marco de su proceso de modernización y compromiso con el desarrollo sostenible, la Cooperativa Eléctrica anunció la incorporación de su primer vehículo 100% eléctrico, una Renault Kangoo E-Tech, que se suma a la flota institucional.

Se trata de una inversión estratégica que marca un antes y un después para la institución, no solo por el salto tecnológico que representa, sino también por su impacto positivo en términos de eficiencia, ahorro y cuidado del ambiente. La decisión consolida una visión de futuro basada en la innovación, la responsabilidad social y la mejora continua de los servicios.

Una inversión responsable, pensada a largo plazo

La incorporación de esta unidad forma parte de una política integral orientada a optimizar las prestaciones que la Cooperativa brinda diariamente a sus asociados.

El nuevo vehículo será utilizado para los recorridos cotidianos, lo que permitirá reducir significativamente los costos operativos, disminuir los tiempos de respuesta y avanzar hacia una movilidad más limpia, silenciosa y eficiente.

Desde el punto de vista ambiental, el impacto es concreto: mientras un vehículo a combustión emite aproximadamente 3.220 kg de dióxido de carbono (CO₂) cada 20.000 kilómetros, el vehículo eléctrico reduce esa cifra a solo 240 kg. Esto equivale a pasar de necesitar 146 árboles a apenas 11 para compensar su huella ambiental.

Una decisión estratégica para una cooperativa moderna

El presidente de la Cooperativa, Hernán Hansen, destacó el sentido profundo de esta incorporación:

“Esta decisión refleja el rumbo que queremos para nuestra institución: una cooperativa moderna, eficiente y comprometida con el futuro. Apostar por movilidad eléctrica es también cuidar el lugar donde vivimos y dar un paso concreto hacia una comunidad más sustentable.”

Beneficios concretos para los asociados y la comunidad

La incorporación de un vehículo eléctrico implica ventajas directas tanto en la prestación del servicio como en el impacto ambiental:

90% menos gasto en combustible

80% menos costos de mantenimiento

Cero emisiones contaminantes durante su uso

Menor contaminación sonora, mejorando la convivencia urbana

Reducción significativa de la huella de carbono institucional

Estos beneficios se traducen en mayores recursos disponibles para continuar invirtiendo en obras, infraestructura y mejoras en los servicios.

Más cercanía, mejor servicio

Por su parte, el gerente de la Cooperativa, Alejandro Gil, subrayó el impacto directo que esta incorporación tendrá en la atención cotidiana:

“Esta incorporación tiene que ver con estar más cerca. Cuando un vecino necesita una respuesta rápida, nuestro equipo sale a dar solución. Contar con un vehículo moderno, eficiente y silencioso nos permite llegar antes, trabajar mejor y cumplir con nuestro compromiso de siempre, ahora también con una mirada sustentable.”

Energía, conectividad y compromiso ambiental

Con esta acción, la Cooperativa reafirma su rol como actor clave del desarrollo local, garantizando servicios esenciales como la energía y el acceso a internet, al tiempo que impulsa políticas activas de eficiencia energética, innovación y cuidado ambiental.

La incorporación del primer vehículo eléctrico representa el inicio de un proceso de transformación progresiva, que busca integrar nuevas tecnologías al servicio de los asociados, consolidando una cooperativa más eficiente, más cercana y más comprometida con su comunidad.