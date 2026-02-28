Con intendentes y legisladores, el bloque UCR recorre la Cuarta para hacer crecer su mensaje político

- Advertisement -

Los legisladores bonaerenses del bloque de la Unión Cívica Radical Alejandra Lordén, Valentín Miranda, Priscila Minnaard y la Senadora Provincial Natalia Quintana llevaron adelante una recorrida por la 4° sección electoral reforzando la presencia territorial del radicalismo en los municipios gobernados por el partido.

A la comitiva se sumó el Diputado Nacional radical Pablo Juliano, de destacada actuación en el Congreso, fortaleciendo el armado del sector que busca consolidarse dentro del radicalismo bonaerense.

El municipio anfitrión fue Gral. Viamonte con Franco Flexas, a los que se sumaron Lincoln, Ameghino y Trenque Lauquen, con los intendentes Salvador Serenal, Nahuel Mittelbach y Francisco Recoulat respectivamente, donde visitaron la empresa MHL Vernet S.A, empresa especializada en la fabricación de componentes de gestión térmica como termostatos y sensores, operando bajo la marca Calorstat. Ofrece productos para reposición y para terminales automotrices, contando con una fuerte red logística y presencia internacional.

Una de las empresas más importantes del distrito que cuenta con más de 60 empleados en su planta de producción en Los Toldos.

La recorrida de los radicales -ya lo hicieron hace días en la 6° sección- se da en el marco de presencia territorial en las intendencias gobernadas por los boina blancas. “Sabemos de la importancia que tienen nuestros intendentes y del trabajo que hacen, aún hoy contra la corriente. No hay resortes presupuestarios que les den flexibilidad a la hora de gobernar, lo que hace su labor cuesta arriba, pero nos sacamos el sombrero por su gestión en esta crisis”, señalaron

“Tener una base de sustentación sólida y caminar codo a codo con los intendentes es importantísimo para lo que buscamos del radicalismo. Es sumar gestión pero también gestiones ejemplares, frescura y tratar de colaborar desde el ámbito legislativo para que tengan más herramientas a la hora de gobernar. Tener un respaldo mancomunado para nosotros es primordial. Caminar junto a Salvador (Serenal), Franco (Flexas), Nahuel (Mittelbach) o Francisco (Recoulat) es hacerlo junto a intendentes jóvenes con un gran trabajo en sus espaldas”, expresó otro de los presentes.

En el encuentro que también participó el Presidente del Comité de Contingencia Miguel Fernandez, dejaron trascender su postura con respecto al adelantamiento de las internas radicales, sosteniendo que “lo prioritario no son las fechas, sino discutir el rumbo del partido, las posibilidades de integración y una verdadera unidad de todos los sectores”.

“Tenemos gestión, equipos y territorio. Este tipo de encuentros demuestran que el radicalismo está activo, organizado y con vocación de protagonismo”, señalo Flexas, anfitrión del encuentro.

La jornada dejó una señal clara de volumen político, y el compromiso de continuar impulsando estos espacios de encuentro y recorrida territorial para fortalecer al partido, de cara a los procesos y a los debates políticos que se avecinan, en un contexto político que demanda liderazgo y propuestas concretas.