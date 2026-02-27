viernes, febrero 27, 2026
Nueve de Julio
Nueve de Julio
Solidaridad del Tenis del Club San Martín: Se suma a la Campaña “Démosle Pelota al Autismo”

La institución nuevejuliense apoya la campaña impulsada por la Fundación INECO, que utiliza pelotas de tenis en desuso para ayudar a reducir el ruido en las aulas y fomentar la inclusión

El Tenis del Club San Martín se unió a la campaña “Démosle pelota al autismo”, una iniciativa de la Fundación INECO que busca promover aulas más inclusivas mediante la reutilización de pelotas de tenis en desuso, con el fin de reducir el ruido en las aulas.

Desde el año pasado, apota esta causa y, en su momento, realizó el Club una donación de pelotas para un aula del Colegio Jesús Sacramentado. ‘Creemos firmemente que el deporte es una herramienta poderosa de compromiso y transformación social’, destacaron desde la institución.

‘Nuestro Quincho de Tenis, ubicado en Av. 25 de Mayo y Pueyrredón, se ha convertido en un punto permanente de recolección de pelotas en desuso’, hcieron saber a CN.

Ante ello, se invita a todos los socios y a la comunidad en general a acercar sus pelotas y unirse a esta noble causa. Además, los colegios de la ciudad que necesiten pelotas pueden ponerse en contacto con San Martin para coordinar la entrega.

