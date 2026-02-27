SENASA: implementará un Sistema de Trazabilidad de Productos Veterinarios con receta electrónica

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La nueva plataforma incorporará la Receta Electrónica Veterinaria, instrumento que permitirá registrar digitalmente la prescripción de productos veterinarios, optimizando la trazabilidad y aportando mayor transparencia a la cadena sanitaria.

Desde el organismo nacional se indicó que será requisito indispensable que los profesionales veterinarios que intervengan en la prescripción y utilización de estos productos se encuentren debidamente registrados para poder operar dentro del sistema.

La implementación de este esquema representa un avance significativo en materia de sanidad animal, control de productos veterinarios y fortalecimiento del ejercicio profesional, alineándose con estándares de digitalización y seguimiento que buscan mejorar la eficiencia y la seguridad en el ámbito sanitario.

El CVPBA destaca la importancia de esta herramienta para consolidar un uso responsable de medicamentos veterinarios y acompañará el proceso de implementación, brindando información a los matriculados/as y promoviendo una transición ordenada hacia el nuevo sistema.

Para más información, se recomienda consultar los canales oficiales del SENASA.