viernes, febrero 27, 2026
27.8 C
Nueve de Julio
General

Nación prorroga y amplía la emergencia agropecuaria en varios distritos bonaerenses

La medida extiende y declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario por inundaciones en varios partidos, con vigencia hasta el 30 de abril de 2026, según la zona afectada

0
El Ministerio de Economía de la Nación ha prorrogado y ampliado el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para diversas zonas de la provincia de Buenos Aires, gravemente afectadas por las inundaciones. Esta medida, oficializada a través de la resolución 216, permitirá a los productores de las áreas afectadas acceder a beneficios impositivos y fiscales.

Según la resolución, se extiende hasta el 28 de febrero de 2026 la emergencia previamente dispuesta en los partidos de Roque Pérez, Coronel Suárez y Guaminí. Además, se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario desde el 1° de septiembre de 2025 y hasta el 28 de febrero de 2026 para explotaciones rurales en las localidades de Pehuajó, Junín, Tapalqué, Rauch y Maipú.

En paralelo, se establece la emergencia y/o desastre desde el 1° de noviembre de 2025 y hasta el 30 de abril de 2026 para los distritos de General Guido, Daireaux, Carlos Tejedor y Dolores. También se prorroga hasta el 30 de abril la emergencia vigente en sectores de Hipólito Yrigoyen, General Viamonte, Junín, Roque Pérez, Monte, General Alvear, Las Flores y Chacabuco.

Los productores afectados podrán acceder a los beneficios contemplados en la Ley 26.509, siempre que presenten un certificado emitido por la autoridad provincial correspondiente que acredite que sus explotaciones están incluidas en la emergencia. El Gobierno bonaerense se encargará de remitir el listado de productores afectados a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria.

Asimismo, la resolución instruye a las entidades bancarias nacionales, oficiales o mixtas, así como a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a implementar los mecanismos necesarios para que los productores puedan acceder a los beneficios fiscales y financieros establecidos. También faculta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca para que celebre los convenios necesarios para la ejecución de estas medidas.

Esta ampliación y prórroga se enmarca en el esfuerzo del gobierno para apoyar al sector agropecuario afectado por las inclemencias climáticas y contribuir a su recuperación económica.

