viernes, febrero 27, 2026
27.8 C
Nueve de Julio
viernes, febrero 27, 2026
27.8 C
Nueve de Julio
General

Laura Isla Raffaele: “Permitir que las provincias decidan qué glaciar proteger puede poner en riesgo el agua del país”

La docente e investigadora de la Facultad de Agronomía de la UBA, Laura Isla Raffaele, expresó su preocupación tras la media sanción del Senado al proyecto que modifica la Ley de Glaciares. En diálogo con Despertate, por Cadena Nueve Máxima 89.9 y Visión Plus TV, advirtió sobre posibles impactos ambientales, productivos y sociales si la iniciativa avanza sin cambios en Diputados

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6145

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR