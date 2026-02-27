Arquitectos analizaron el proyecto Hábitat y el nuevo ordenamiento territorial para Nueve de Julio

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En el programa Despertate, emitido por Cadena Nueve, Visión Plus TV y Máxima 89.9, los arquitectos Fabio Valera y Miriam Mato explicaron los alcances del convenio firmado entre el municipio y la Provincia para actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial. El proyecto incorpora por primera vez a todo el partido, incluyendo localidades rurales, ambiente, infraestructura y desarrollo urbano sostenible.

El distrito de Nueve de Julio atraviesa una etapa muy importante en materia de planificación urbana y territorial. A partir de un convenio suscripto entre el municipio y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, comenzó el proceso de actualización del Plan de Ordenamiento Territorial en el marco del programa Hábitat, una herramienta que busca proyectar el crecimiento del distrito a mediano y largo plazo.

El trabajo técnico es desarrollado por el Colegio de Arquitectos, que por primera vez actúa como consultor del proceso, integrando un equipo conformado por profesionales locales, regionales y académicos.

Durante una extensa entrevista en el programa Despertate, que se emite por Cadena Nueve, Visión Plus TV y Máxima 89.9, los arquitectos Fabio Valera y Miriam Mato brindaron detalles del alcance del proyecto, sus objetivos y los desafíos que enfrenta el crecimiento del distrito.

Una planificación que abarca todo el territorio

Valera explicó que una de las principales innovaciones del plan es que deja de enfocarse únicamente en la ciudad cabecera para incorporar a todas las localidades y al territorio rural.

“Lo más importante es que por primera vez se va a estudiar todo el partido. Históricamente siempre se trabajó sobre Nueve de Julio ciudad, pero ahora estamos analizando las localidades, los caminos rurales, la producción y las tensiones territoriales existentes”, señaló el arquitecto en Despertate.

El profesional destacó además que actualmente el distrito muestra una mayor integración territorial respecto de años anteriores.

“Hoy vemos un distrito más conectado. Las localidades aparecen más vinculadas entre sí y con la ciudad cabecera. Antes el crecimiento era mucho más disperso”, afirmó.

El desafío del crecimiento urbano disperso

Uno de los puntos centrales del diagnóstico preliminar tiene que ver con la expansión urbana registrada en los últimos años, caracterizada por baja densidad poblacional y avance sobre suelo productivo.

Según explicó Mato, este modelo genera fuertes impactos económicos y de gestión para el municipio.

“Estamos viendo muchas manzanas con seis u ocho lotes ocupados. Eso obliga al municipio a extender infraestructura, servicios de limpieza, recolección o mantenimiento en áreas cada vez más grandes, y eso termina siendo insostenible”, expresó.

La arquitecta remarcó que el desafío consiste en densificar sectores estratégicos sin alterar la identidad urbana de la ciudad.

“Tenemos que encontrar un equilibrio muy delicado: limitar el crecimiento desordenado y proteger el suelo rural sin perder lo que la gente valora de Nueve de Julio, que es su escala baja y su calidad de vida”, explicó.

Agua, inundaciones y mirada ambiental

El componente ambiental ocupa un lugar central dentro del trabajo técnico. Mato detalló que el distrito se encuentra en una región de humedales con dinámicas hídricas complejas que deben ser consideradas en cualquier planificación futura.

“Estamos en una zona donde el agua vuelve permanentemente porque muchas lagunas no tienen drenaje natural. En lugar de combatirla, tenemos que aprender a gestionarla mejor”, indicó.

En ese sentido, planteó la necesidad de estudiar reservorios naturales que permitan amortiguar lluvias intensas y almacenar agua para períodos de sequía.

“Son ciclos que siempre van a existir. La planificación tiene que contemplar inundaciones y sequías como parte del sistema y no como excepciones”, agregó.

Miariam Mato, por su parte, vinculó las problemáticas hídricas con cambios productivos ocurridos en el tiempo.

“Históricamente los surcos agrícolas respetaban la topografía natural. Cuando eso cambió, se generaron obstáculos al escurrimiento del agua y comenzaron a aparecer situaciones de inundación”, explicó.

Un código urbano pensado como política de Estado

Otro de los ejes del proyecto es la elaboración de un nuevo Código de Ordenamiento que trascienda gestiones políticas y funcione como herramienta estratégica de desarrollo.

“La idea es que no sea un código meramente descriptivo, sino un instrumento estratégico de inversión que permita planificar la ciudad a 20 o 30 años”, sostuvo Valera.

El objetivo, explicó, es evitar que cada administración deba comenzar desde cero.

“Cada intendente va a tener su impronta, pero tiene que existir un plan que marque el rumbo general del crecimiento”, afirmó.

Localidades vivas y equilibradas

El equipo también trabaja en estrategias para evitar la pérdida poblacional en las localidades del interior del partido.

“Tenemos que pensar cómo lograr que los pueblos sigan creciendo, con infraestructura, accesos y servicios que permitan generar oportunidades sin depender siempre de la ciudad cabecera”, indicó Mato.

La planificación incluye además aspectos vinculados al transporte, nuevas centralidades urbanas, logística productiva y conectividad territorial.

Patrimonio, ambiente y conciencia comunitaria

Durante la entrevista, los profesionales advirtieron sobre la necesidad de proteger el patrimonio histórico y natural del distrito, señalando la existencia de sitios arqueológicos y paleontológicos que aún carecen de instrumentos legales de preservación.

“Hay edificios históricos, áreas ferroviarias y espacios naturales que forman parte de la identidad local y necesitan regulación para ser protegidos”, expresó Mato.

Asimismo, remarcaron que el éxito del plan dependerá también del compromiso ciudadano.

“Planificar implica entender que todos tenemos que ceder algo para lograr una ciudad más equilibrada y sustentable”, señalaron.

Participación y próximas etapas

El proceso se encuentra actualmente en fase de prediagnóstico presentado ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI). En las próximas semanas continuarán reuniones con instituciones y actores sociales para incorporar aportes comunitarios.

“Primero necesitamos una base sólida de diagnóstico. Después vendrá la difusión, el debate y la construcción colectiva del plan”, explicó Valera.

El proyecto representa, coincidieron, una oportunidad histórica para definir el rumbo del distrito.