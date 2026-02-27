ARBA lanzó el régimen “Riesgo 0, SAF 0” para PyMEs y comercios: una herramienta clave para optimizar la recaudación y mejorar la liquidez

- Advertisement -

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) presentó su nuevo régimen “Riesgo 0, SAF 0”, diseñado especialmente para pequeñas y medianas empresas (PyMEs), comercios y contribuyentes en general. Esta iniciativa tiene como objetivo evitar la acumulación de saldos a favor (SAF) en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y profundizar la política de racionalización del sistema de retenciones y percepciones en la provincia.

El régimen introduce una innovación clave: ajusta de manera automática las alícuotas de recaudación en función del comportamiento fiscal de cada contribuyente. En el caso de que los adelantos superen parámetros razonables, el sistema realiza reducciones de oficio en las alícuotas y activa mecanismos de monitoreo continuo para impedir la acumulación estructural de saldos a favor. La medida está especialmente orientada a las PyMEs y a los sectores productivos que enfrentan caídas en su actividad.

Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, explicó que con “Riesgo 0, SAF 0” se busca “evitar distorsiones financieras, liberar capital de trabajo y reconocer a quienes cumplen con sus obligaciones fiscales”. Además, subrayó que esta medida fortalecerá la recaudación genuina sin afectar a quienes producen y generan empleo en la provincia.

Desde el inicio de la gestión del gobernador Axel Kicillof, ARBA ha impulsado una reforma integral del sistema de Ingresos Brutos. Como resultado, el stock de saldos a favor ha alcanzado un piso histórico: si al comienzo de la gestión equivalía a tres meses de recaudación, hoy se ubica por debajo de un mes (0,9). En comparación con otros fiscos provinciales, que tienen saldos acumulados por el equivalente a 1,6 meses, la PBA se destaca por su gestión eficiente.

“Esta política permitió devolver recursos al sector privado que estaban inmovilizados, mejorando la liquidez de PyMEs, comercios y emprendimientos productivos, a la vez que se logró un crecimiento de la recaudación real”, afirmó Girard. Asimismo, destacó que la medida permite avanzar hacia un esquema más equitativo, simplificando el cumplimiento tributario y asegurando la inversión pública en áreas clave como infraestructura, salud y educación.

Cómo acceder al régimen “Riesgo 0, SAF 0”

La implementación del régimen será gradual y priorizará a los contribuyentes con buen cumplimiento fiscal. Los interesados podrán acceder al beneficio a través del Panel de Autogestión disponible en el sitio oficial de ARBA (www.arba.gob.ar), con su CUIT y Clave CIT. El beneficio se mantendrá siempre y cuando no se registren incumplimientos en los requisitos establecidos.

Medidas adicionales para fortalecer el sector productivo

El régimen “Riesgo 0, SAF 0” forma parte de un conjunto más amplio de medidas orientadas a reducir la carga administrativa y evitar la sobre-recaudación. Entre las medidas destacadas se encuentran:

El Sistema Único de Compensación (SUC) , que permite aplicar créditos a distintos impuestos provinciales.

La optimización de los regímenes de retención, percepción y recaudación bancaria , con alícuotas orientadas por riesgo fiscal.

La racionalización del universo de agentes de recaudación , con el objetivo de reducir costos operativos.

La aceleración de devoluciones , con circuitos 100% digitales y plazos abreviados.

El Régimen Simplificado de Ingresos Brutos para monotributistas.

Estas medidas buscan consolidar un modelo tributario más transparente, progresivo y eficiente, que combate la evasión en los sectores de mayor capacidad contributiva, a la vez que reduce la carga administrativa sobre las PyMEs y las actividades productivas.

Para más información, los contribuyentes pueden comunicarse con ARBA a través del teléfono +54 9 221 600 1012 o por correo electrónico a [email protected].