Sectores del radicalismo bonaerense piden adelantar la interna

En un clima de reuniones y contactos generalizados, la dirigencia del radicalismo bonaerense avanzó en las conversaciones sobre el futuro del partido, y en ese marco, sería inminente la presentación de un pedido para adelantar las elecciones internas, uno de los puntos clave de la agenda de normalización de la vida interna del partido.

Este avance surge tras la fallida interna del año pasado y se propone como una medida para agilizar la normalización de la vida partidaria. En este sentido, uno de los puntos clave de esa agenda es la necesidad de adelantar los comicios internos antes del inicio del Mundial de fútbol.

Como informó DIB, tres sectores internos –el nucleado en torno al senador Maximiliano Abad, el de Gustavo Posse y los representantes bonaerenses de Evolución, cuya figura emergente es el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro– están de acuerdo con la necesidad de adelantar los comicios. En este marco, se encontraba la posibilidad de formalizar la presentación para llevar a cabo esa medida en el corto plazo.

Por su parte, la línea que responde a Miguel Fernández, actual titular del Comité de Contingencia, también participa de las conversaciones, pero prioriza la unidad del partido, considerando los cambios en el cronograma electoral como un tema subordinado a esa unidad.

Las opciones para el adelantamiento de la interna se están evaluando con fechas tentativas para la elección, siendo el 31 de mayo o, a más tardar, el 7 de junio las fechas más viables. Aunque algunos aseguran que el plazo legal para convocar a una elección en esa fecha se agota en las próximas horas, otros consideran que aún quedan algunos días más.

En caso de que finalmente se avance en la presentación, se deberá cursar ante el Comité de Contingencia, uno de los órganos de conducción provisoria surgidos tras la fallida interna del año pasado. Este Comité trataría la solicitud en un pleno y, si no se alcanzara un acuerdo, se sometería a votación.

Los principales argumentos para adelantar las elecciones se centran en la necesidad de apurar la normalización del partido, poner fin a la parálisis institucional de la UCR y adaptarse a la posible reprogramación de las elecciones generales en la Provincia, en caso de que se dé nuevamente un desdoblamiento electoral, como ocurrió en las elecciones pasadas.

Foto: DIB