Tasas Municipales: La Justicia Federal declaró inconstitucional una resolución del Ministro Caputo

La Justicia Federal de San Nicolás falló a favor de la Municipalidad de Pergamino, declarando inconstitucional la resolución emitida por el ministro de Economía, Luis Caputo, en 2024, que prohibía a los intendentes cobrar tasas municipales a través de las facturas de servicios públicos, como la electricidad.

La medida, impulsada por el Gobierno Nacional, intentaba frenar el cobro de cargos ajenos al servicio contratado, como las tasas de alumbrado público, que en muchos casos se incluían en la factura de energía eléctrica. Esta decisión se dio en el marco de una acción de amparo presentada por la administración municipal de Javier Martínez (PRO), que argumentó que la prohibición vulneraba la autonomía municipal y comprometía el funcionamiento de varios servicios esenciales.

La comuna de Pergamino cobra la tasa de alumbrado público a través de un convenio con la cooperativa concesionaria de energía, y dejar de hacerlo, según expusieron en su demanda, afectaría gravemente servicios como el alumbrado público, centros de desarrollo infantil, el sistema de monitoreo de seguridad, entre otros.

En su fallo, el juez subrogante Carlos Villafuerte Ruzo señaló que la resolución de Caputo “influye en la recaudación municipal”, y que la misma es incompatible con el ordenamiento jurídico vigente, ya que invadía la esfera de las competencias municipales, desconocido el reparto de poderes establecido por la Constitución.

Este fallo sienta un precedente importante para otras municipalidades de la provincia de Buenos Aires que enfrentan la misma problemática. El enfrentamiento sobre las tasas municipales no es nuevo y se ha convertido en una disputa recurrente entre los intendentes y el Gobierno Nacional, que argumenta que el cobro de tasas de manera indirecta afecta a los consumidores y no guarda relación con el servicio contratado.

Este fallo se da en el contexto de una reciente renovada confrontación entre el Gobierno de Javier Milei y los intendentes municipales. En las últimas semanas, se incorporó un nuevo sistema en la página oficial de la Jefatura de Gabinete para que los ciudadanos puedan denunciar la aplicación de tasas municipales en todo el país.

Si bien ya en 2025 Caputo había cuestionado a varios intendentes peronistas, como los de Pilar y Tigre, por la aplicación de tasas a través de servicios públicos, la disputa se mantiene vigente en los tribunales. En el caso de Tigre, por ejemplo, el juez Oscar Alberto Papavero había rechazado un amparo similar, pero la Cámara Federal de San Martín ratificó un fallo posterior que declaró inconstitucional la resolución en cuestión.

La polémica sobre las tasas municipales ha sido un tema recurrente de debate en los últimos años, especialmente debido a la práctica extendida de incluir cargos no relacionados con el consumo en las boletas de servicios, como seguros de vida o créditos. En respuesta, el Gobierno Nacional ha prohibido la inclusión de estas tasas, generando tensiones con los gobiernos locales que dependen de estos ingresos para financiar diversos servicios.