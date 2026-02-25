- Advertisement -

Es probable que cada cambio de época haya contado con enormes cantidades de ignorancia.

Imaginemos cuando se pasó del esclavismo al feudalismo, sin diarios, sin celulares, con mensajeros a caballo, algunos trovadores. Algo similar más el avance enorme de la tecnología en el paso del feudalismo al capitalismo.

Podríamos acordar que la ignorancia se sostenía al ritmo de los avances de la tecnología: menor velocidad de la información correspondía a mayor ignorancia.

El paso del globalismo (capitalismo de los banqueros) al nacionalismo (capitalismo industrial) genera sorpresa desde las antípodas de los pasos anteriores.

La ignorancia es producida por la altísima información que circula a velocidades cercanas a la velocidad de la luz.

Es decir, el saber aplasta al conocimiento exhibiendo como saber: ignorancia.

Parece un juego de palabras, pero es algo complejo. Reitero: saber como obstáculo al conocimiento.

La ruptura definitiva del orden globalizador ocurrió el último 5 de diciembre, aunque fue esbozado en enero de 2002; sin embargo, comenzó a expandirse a través de la información como forma invisible de moverse.

El orden globalizador comenzó a trastabillar dejando notar que el narcotráfico participaba con mucho peso (y pesos o dólares) en los tres poderes del Estado: es decir, cada institución con dinero y hombres o mujeres ligados al narcotráfico. Eclipsando cualquier progreso con desarrollo.

El sector privado de la economía no notó que estaba privado de información adecuada: no se trataba de producir con bajo costos, sino de aprovechar las oportunidades de fingir demencia haciendo como que se producía, pero volcando los recursos al circuito financiero para ayudar a lavar la cara de los lavadores de recursos del narcotráfico.

Es duro algo así, pero es necesario tenerlo presente: porque el poder no es broma y muchos creen que poder tiene un policía de gatillo fácil (los culpaban de todos los males) o los docentes de birome fácil para desaprobar alumnos. Claro que, cuando ocurría, era porque la orden surgía de algún “Mencho”.

Pero, Trump y Putin están haciendo notar que el poder, es cosa seria: y no de quienes venden sus puestos al mejor postor. Es cosa de hombres probos.

El nacionalismo es sin China, pero también es sin narcotráfico. Maduro quedó en el camino; Jeri quedó en el camino y llegó la advertencia a Sheinbaum, para que se anime a avanzar contra “Mencho”.

¿Por qué no avanzaba Sheinbaum?

Porque las fuerzas armadas, la Justicia, las instituciones del poder ejecutivo, están repletas de hombres y mujeres que responden a Mencho. Enfrentarlo, era un suicidio por donde se lo abordara.

Pero Trump dijo que él se ocuparía y se ocupó, por las buenas: trabajando junto a las fuerzas armadas que no están corrompidas, más información del poder judicial no corrompido por Mencho.

Entonces se extiende la lista: Maduro, Jeri, Mencho (narcotráfico más importante del mundo -cuando había comenzado debilitándolo atacando a los inmigrantes para dar con las “mulas”, luego bombardeando lanchas y embarcaciones, hasta un submarino, de los narcotraficantes).

El problema para Trump ahora es Milei, porque necesita de nuestro país, pero Milei juega sabiendo con ignorancia o ignorando supinamente.

Primero, en estos días Trump sancionó a Chile, por jugar a favor del globalismo: fibra óptica con China (es decir, China domina la información crucial a través de esos cables, del sur de América) que está en alianza estratégica con la corona Inglesa y el AUKUS.

¿Qué quiere decir?

Que estamos a muy poco de recibir sanciones directas. O, tal vez indirectas: muy pronto Trump impondrá un bloqueo comercial total a China. Significaría un uppercut al mentón del gobierno nacional, que tendría que devolver el swap a China de inmediato.

Pero, Milei juega al gato y al ratón: se vale de la parte de la justicia contaminada por el globalismo para golpear a la AFA. Sin más argumentos que “prejuicios”. Tal vez no recordemos bien pero, hasta hace semanas, decir Trump era como decir “tuberculosis” o sida (cuando no había vacunas). Erizaba la piel.

Sin embargo, el juego se va aclarando. Globalismo: Epstein, corona de Inglaterra (y sus aliados: Australia, Nueva Zelanda. Más Chile); BRICS, China, bitcoin, los pro-chinos, Agenda 2030, ambientalismo, feminismo.

Están desesperados porque están desfinanciados por los golpes del poder que representa Trump.

Francia está jugando muy mal con Inglaterra, tratando de debilitar a Rusia, pero el proceso avanza y Hungría y Eslovaquia lo hacen notar.

Irán juega con fuego. Trump no puede permitir que la tecnología iraní llegue a manos inglesas y francesas y, lamentablemente, podría padecer entre cinco y diez “Hiroshima y Nagasaki” juntas. Aunque primero negocia hasta el extremo, Trump.

No digo qué pienso de Trump: solo describo qué es el poder.

Trump y Putin son el poder mundial (porque Trump decidió que a ninguno de los dos les conviene que desaparezca la Tierra -Trump puede destruir 44 veces el planeta y Putin la mitad, 22 veces) y están trazando cómo serán las próximas tres o cuatro décadas (duración para usar todo la energía fósil disponible, porque luego será reemplazada por energía producida tecnológicamente) y, para usar el máximo posible de esa energía fósil, necesitan un mundo en paz donde sea posible el comercio con fuertes intercambios y, para esto (a su vez), necesitan países fuertemente industrializados, que produzcan muchos bienes y servicios, con muchos empleados de altísimos sueldos, que consuman mucho.

Es decir, con un mercado interno poderoso.

Pero para eso tendríamos que esforzarnos es reconocer ignorancias, dejando de presumir conocimiento, para disminuir ambas: ignorancia y saber. Porque el conocimiento es probabilístico (se apoya en estadísticas sofisticadas -las surgidas luego de la década del 40, no las anteriores).

Como hace nuestra Intendente: hace costos y estudia junto a la subsecretaría de Producción, el futuro de nuestro Distrito.

Porque Milei no es eterno y los distritos, tal vez (al menos, otro siglo más de “eternidad”).

Las fuerzas políticas no estarían notando, por dedicarse a rencillas internas por puestos y cajas, que tienen un problema serio en el futuro: luego de mucho tiempo en nuestro distrito, la Intendente está construyendo liderazgo.

Y, mal que nos pese, no son los líderes o los jefes los que deciden ser líderes o ser jefes.

Son decisiones de los pueblos.

Apuesto a que la Intendente (es, aunque aún no sea notorio) será una jefa indiscutible del distrito y la cuarta sección electoral.

No es mi preferencia, pero una vez que se gane (tal vez se lo haya ganado) la (mi y de cada quien) decisión de autorizarla como jefa, se lo habrá ganado con creces.

Y, como jefa, tendrá paciencia estratégica para que los partidos políticos distritales y seccionales, decidan abandonar biberones y pañales.

Mientras, sostengamos entre todos al sector privado, porque Milei sabe que para destruir al Estado es necesario hacer como los teros: atacar al kirchnerismo y a la AFA, para continuar destrozando las variables macroeconómicas bajo la ilusión del dólar bajo, para destruir valor patrimonial del sector privado y con ello, al sector privado.

No cierran las empresas por haberles cambiado el estado de ánimo. Cierran por mandato del poder ejecutivo nacional.