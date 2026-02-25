Matías Losinno: Esta obra de la línea de 132 kv es “Un antes y un después para nuestra matriz productiva” de Nueve de Julio

En una visita relevante para el distrito de Nueve de Julio, el Ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Kotopodis recorrió la estación transformadora de la Cooperativa Mariano Moreno, donde se supervisaron los avances de la emblemática obra de la línea de 132 kV.

Esta infraestructura, fundamental para la provisión de energía en la región, no solo garantizará el abastecimiento para las necesidades actuales, sino que también permitirá el desarrollo de nuevas empresas que podrán radicarse en el futuro, algo que, según Losinno, “hasta hoy no era posible debido a la falta de suministro energético”.

Matías Losinno expresó: “Esta obra es un antes y un después para nuestra matriz productiva. La visita del Ministro le da un toque especial, y sabemos que se están dando pasos concretos hacia la finalización del proyecto”. En este contexto, destacó la importancia de la nueva antena de telecomunicaciones, que reemplazará la anterior, permitiendo la conectividad necesaria para la operación remota de la estación de transformación. “Es como una torre Eiffel nuevejuliense, mucho más grande que la anterior, que facilitará las maniobras de energía mediante microondas”, explicó Losinno.

La obra avanza en dos etapas: la compra de materiales, que fue gestionada por la cooperativa, y la licitación de la mano de obra, a cargo de la provincia. Los fondos provienen del FREVA, el fondo fiduciario de la provincia, al cual contribuyen todos los distribuidores de energía. “Agradecemos a la intendente y a todos los que han colaborado en la gestión de esta obra tan importante”, expresó el presidente de la cooperativa.

Con la instalación de la antena y el avance en la servidumbre de paso, Losinno se mostró optimista respecto a los plazos y al impacto positivo que tendrá esta obra para la comunidad de Nueve de Julio, tanto en términos de desarrollo económico como de calidad de vida.

La cooperativa continúa trabajando para garantizar que la infraestructura energética sea una pieza clave en el crecimiento sostenido de la región.