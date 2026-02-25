Marisa Poratti destacó el lanzamiento de programas gratuitos de formación para todos los intereses y edades

- Advertisement -

En una entrevista en el programa Despertate, de Cadena Nueve (Máxima 89.9) y Visión Plus TV, Marisa Poratti, Directora de Educación de la Comuna de Nueve de Julio, compartió detalles sobre la amplia gama de capacitaciones y diplomaturas que se ofrecerán este año en la Universidad Popular y en San Cayetano. En su intervención, Pla docente destacó que los programas están orientados a todas las edades, con un fuerte énfasis en la inclusión social y el acceso a nuevos oficios, sin límite de edad.

“Este año venimos con muchas propuestas innovadoras, trabajamos todo el verano para poder ofrecer una formación que abarca desde lo artístico hasta lo tecnológico, como los nuevos cursos sobre inteligencia artificial”, expresó Poratti. En su intervención, también comentó sobre los cursos diseñados para docentes, ya que la tecnología y la digitalización son hoy un desafío presente en todos los ámbitos educativos.

Novedades y Diplomas de Alta Demanda

Uno de los aspectos más destacados de la entrevista fue el lanzamiento de la Diplomatura en Administración y Gestión Industrial, una formación intensiva que se dictará en el Polo Socioproductivo San Cayetano, los viernes de 18 a 21 horas. Este programa, que arrancará el último viernes de marzo, ha despertado un gran interés, con más de 70 inscriptos hasta el momento. Poratti mencionó que la diplomatura está dirigida tanto a empresas como a trabajadores que buscan mejorar sus habilidades en gestión industrial.

“Es una formación intensiva con módulos prácticos que incluyen desde la gestión de la producción hasta el desarrollo de proyectos productivos. Además, hay un espacio para la inclusión, ya que aquellos que no cuenten con título secundario pero trabajen en el sector podrán acceder mediante una constancia de su empresa”, detalló.

Un Enfoque en la Diversidad de Capacitación

Además de esta diplomatura, la Universidad Popular también mantiene su compromiso con la formación en oficios tradicionales y creativos, como la costura, bordado, teatro para adultos, y artes mixtas. Este año, la propuesta se ampliará con nuevos talleres en tapicería y cortinería y cursos innovadores en artes plásticas.

Una de las grandes novedades será el taller de manejo de máquinas de coser para principiantes, que comenzará en marzo, y que ofrecerá a los estudiantes los conocimientos básicos para iniciarse en este oficio tan demandado.

El Compromiso con la Educación No Formal

Marisa Poratti también subrayó la importancia de la educación no formal, un pilar fundamental de la propuesta educativa que ofrece la Universidad Popular. “Lo más interesante es que las personas que eligen estos cursos lo hacen por gusto y vocación, lo cual hace que el compromiso sea mucho mayor”, comentó. En este sentido, explicó que no se registran problemas de inasistencia ni de comportamiento, ya que los estudiantes asisten a clases por interés personal y en busca de herramientas para el desarrollo de proyectos propios o emprendimientos.

Inscripciones Abiertas Hasta Fin de Marzo

Poratti hizo un llamado a la comunidad para aprovechar las oportunidades de capacitación disponibles. Las inscripciones estarán abiertas hasta fin de marzo en la sede de la Universidad Popular de Robio 322, con cupos limitados para asegurar la calidad de los cursos. Los interesados podrán inscribirse tanto de forma presencial como virtual, y se espera una gran demanda, como ocurre cada año.

El Futuro de la Educación en Nueve de Julio

Con una oferta educativa que abarca desde cursos de arte hasta formaciones en tecnología y emprendimiento, la Universidad Popular de 9 de Julio continúa apostando a una educación inclusiva, innovadora y accesible para todos los vecinos. Los programas están pensados no solo para jóvenes, sino también para adultos mayores y personas que buscan redirigir su carrera o desarrollar nuevos intereses.

El mensaje final de Poratti fue claro: “Estamos aquí para brindar herramientas que puedan transformar vidas y permitir que nuestros vecinos se sigan formando a lo largo de toda su vida, sin importar la edad ni el contexto. La educación es la clave para el crecimiento personal y colectivo.”

Con este enfoque integral y gratuito, se sigue mostrando un fuerte compromiso con el desarrollo de la comunidad a través de la educación accesible y de calidad.

Las inscripciones comienzan el lunes 6 de marzo a partir de las 8:00 AM, con un fuerte llamado a no perder la oportunidad de sumarse a la propuesta educativa más amplia de la región.