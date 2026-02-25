María José Gentile firmó un convenio con Provincia para pavimentar el barrio ‘Heroes de Malvinas’

La Intendente de Nueve de Julio, María José Gentile recibio este mediodía al Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, donde firmaron un acuerdo para pavimentar cuadors en el Barrios Heroes de Malvinas.

Además, ambos señalaron el avance de proyectos de infraestructura que buscan impulsar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Luego del anuncio de la obra para Heroes de Malvinas, Katopodis también confirmó la evaluación de una segunda etapa para continuar con el asfaltado, lo que permitirá extender la obra a otras áreas de la ciudad.

En materia de agua potable, destacó la importancia de la ampliación de la planta potabilizadora de agua, un proyecto que se encuentra en su etapa final de diseño. Esta obra, que contará con un financiamiento de más de dos mil millones de pesos, tiene como objetivo mejorar la capacidad de distribución de agua potable en la ciudad, un recurso esencial para el crecimiento de la región.

El ministro también abordó la necesidad de aumentar la capacidad energética de Nueve de Julio para promover el desarrollo productivo. En este sentido, Katopodis indicó que ya se está trabajando en un proyecto para incrementar la potencia energética, lo cual es fundamental para atraer nuevas inversiones y fortalecer el sector productivo local.

Además, señaló que se retomarán las obras para concluir la Casa de la Provincia, ubicada frente a plaza Italia.

En cuanto a los temas ambientales, la intendenta Gentile mencionó la crítica situación del basural de Nueve de Julio, un problema estructural que afecta a la comunidad desde hace años, y refirió que lo abordó con el visitante Katopodis. La intendenta informó que la próxima semana se reunirá con la Ministra de Ambiente para avanzar en soluciones conjuntas. La creación de un relleno sanitario y la mejora en la gestión de residuos son algunas de las medidas que se están evaluando para resolver esta problemática de largo plazo. Además, destacó que, si bien los incendios en el basural han disminuido, sigue existiendo combustión interna que genera humo, lo que afecta a los vecinos cercanos.

La jornada concluyó con un agradecimiento de la intendenta Gentile al gobierno provincial por el apoyo recibido en un año particularmente desafiante para el municipio. Desde el Ministerio de Infraestructura, se comprometieron a seguir trabajando en conjunto para garantizar el bienestar de los habitantes de Nueve de Julio.