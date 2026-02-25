El Ministro Gabriel Katopodis supervisó la obra del tendido energético de 132kv desde Veinticinco de Mayo a Nueve de Julio

- Advertisement -

El Ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, visitó el predio de la Cooperativa Mariano Moreno en la unión de las Avdas Urquiza y Agustín Alvarez de Nueve de Julio, donde se lleva a cabo una obra crucial para mejorar la infraestructura energética de la región.

La tarea actual es la finalización del montaje de una torre de 100 mts. que contendrá las antenas para enlaces y comunicaciones del servicio del tendido de una línea de energía de 132kV que se extiende desde Veinticinco de Mayo hasta Nueve de Julio, una de las zonas con mayores deficiencias energéticas de la provincia. A su vez, una torre más pequeña será retirada y en ese espacio se montará la Substación de la obra en marcha que viene desde 25 de Mayo, para que una vez finalizada cuatriplique la energía nuevejuliense.

En ese sentido, se detalló que la instalación de antenas permitirá la comunicación continua entre las subestaciones y el centro de control.

Durante su visita, el Ministro fue acompañado por la Intendente María José Gentile, ingresaron junto a integrantes de la comitiva, tales como el senador Germán Lago, los concejales Cesar García, Julio Bordone y María Ines Ormaechea del PRO, Julia Crespo, Esteban Naudín, presidente del Concejo Deliberante, Nancy Grizutti y Hector Bianchi del justicialismo; y los Secretarios Municipales, Juan Pablo Boufflet de Obras y Servicios Públicos y Martín Banchero, de Viviendas y Urbanismo.

En tanto, el ingeniero Marcelo Mango, explicó los avances de la obra a CN y refirió porque no hubo cortes de energía en este verano en la ciudad.

Desarrollo y plazos de la obra

El Ing. Mango también mencionó que el contrato de la obra tiene un plazo de aproximadamente dos años. Sin embargo, enfatizó que el servicio no entrará en funcionamiento hasta que se termine al 100% la obra, lo que podría demorar hasta 35 meses en total debido a algunos desafíos logísticos y climáticos, como las recientes inundaciones que afectaron la construcción de las bases. A pesar de estas dificultades, el ingeniero mostró optimismo respecto a los avances y el impacto positivo que tendrá la obra en la región.

El impacto en la comunidad y las empresas

Matías Lossino, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Mariano Moreno, destacó la importancia de esta obra para las empresas de la región. La falta de capacidad energética había sido un obstáculo para el crecimiento de las empresas locales y para la atracción de nuevas inversiones. Con la nueva línea de 132kV, se espera cuadruplicar la capacidad de potencia instalada, pasando de 20 a 80 megavatios. Este aumento permitirá satisfacer la demanda actual y futura, impulsando la actividad económica de la zona.

Previamente la Jefa Comunal, María José Gentile, y luego, Matías Lossino, refirieron que varias empresas que habían considerado establecerse en Nueve de Julio decidieron finalmente instalarse en otras localidades debido a la falta de energía. Ahora, con la ampliación de la capacidad energética, se abre la puerta para nuevas inversiones, especialmente de empresas con altos requerimientos de energía.

La infraestructura de telecomunicaciones y la red de energía

El ingeniero Mango también se refirió a la obra de telecomunicaciones, clave para el funcionamiento de la nueva subestación. Esta obra incluye la instalación de una nueva antena de telecomunicaciones, que reemplazará a la actual, permitiendo la gestión remota de la energía a través de microondas. La nueva antena es un elemento esencial para las operaciones de la subestación, pues garantizará la conectividad continua entre el centro de control y las instalaciones.

El Ministro Katopodis, por su parte, reiteró el compromiso del gobierno provincial con el desarrollo de la infraestructura energética en el interior de la provincia y destacó que la obra no solo beneficiará a Nueve de Julio, sino también a las localidades vecinas, al permitir una distribución más eficiente de la energía.

Un futuro con más oportunidades

Con la obra en marcha, la ciudad de 9 de Julio y las áreas aledañas se preparan para un futuro con una mayor estabilidad energética y nuevas oportunidades de crecimiento. Empresas que anteriormente no podían instalarse en la región debido a la falta de energía ahora podrán hacerlo, lo que contribuirá a fortalecer la economía local y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

El Ministro concluyó su visita destacando la importancia de este tipo de proyectos para el desarrollo económico y la calidad de vida de los ciudadanos, agradeciendo a la comunidad y a los funcionarios locales por su colaboración en la gestión de la obra.

La obra del tendido de la línea de 132kV desde Veinticinco de Mayo a Nueve de Julio continúa su curso, y se espera que en los próximos meses se logren nuevos avances que permitirán su finalización dentro de los plazos previstos.