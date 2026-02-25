Marcelo Mango: ‘La creciente demanda de verano no generó cortes, gracias a los sistemas de generación y trabajos en la red”

- Advertisement -

A pesar del aumento en la demanda energética durante el verano, la CEyS ‘Mariano Moreno’ de Nueve de Julio logró garantizar el abastecimiento sin interrupciones. Las obras en curso, aunque aún no finalizadas, están teniendo un impacto positivo en la estabilidad del servicio.

En lo que vamos del verano de 2026, se generó un aumento considerable en la demanda de energía en Nueve de Julio. Sin embargo, a pesar de las altas temperaturas y el incremento del consumo eléctrico, los habitantes de la ciudad no experimentaron cortes de luz, una situación que, de no haberse gestionado adecuadamente, podría haber afectado la calidad del servicio.

“La generación se utilizó más este año, con un aumento en las horas de uso. Pero, gracias a la optimización de los sistemas, hemos podido cubrir el límite con toda la capacidad disponible”, explicó Mango a Cadena Nueve, quien también señaló que la cooperativa ha contado con el apoyo de generadores instalados en varias plantas, como la de Hilcor y Nutralmix, para garantizar la estabilidad del suministro.

El profesional, tambien se refirió al tendido de la lines 132 Kv desde Veinticinco de Mayo a Nueve de Julio, resaltando que si bien está en desarrollo, los avances son significativos. Marcelo Mango destacó que la antena que se está instalando, junto con las parábolas de comunicación, estará operativa en breve, lo que permitirá mejorar aún más la red de distribución.

El gerente del area energética tambien contó que “estamos preparados para afrontar cualquier desafío, como los picos de demanda que suelen ocurrir en junio o julio, cuando la calefacción eléctrica se vuelve más intensiva,” agregó Mango.

El trabajo que la CEyS ‘Mariano Moreno’ está llevando adelante también tiene en cuenta los inconvenientes climáticos. La reciente inundación en la zona de 25 de Mayo complicó la construcción de algunas bases, pero, según indicó el gerente, las dificultades ya fueron superadas y no afectaron significativamente los plazos de la obra.

De cara al futuro, las autoridades de la cooperativa confían en que las obras, que se prolongarán por aproximadamente 30 meses, permitirán optimizar aún más el sistema de generación y distribución de energía, mejorando la capacidad operativa para el invierno próximo.

“Nos queda por enfrentar el pico de invierno, que suele ser igual de demandante que el verano, especialmente por el uso de sistemas eléctricos de calefacción,” concluyó Mango, quien aseguró que, con el trabajo continuo y las inversiones en infraestructura, la cooperativa estará preparada para cualquier desafío que se presente en los próximos meses.

La CEyS ‘Mariano Moreno’ ha logrado, a pesar de las dificultades y las obras en curso, mantener el suministro eléctrico en Nueve de Julio sin interrupciones durante un verano con alta demanda. Las inversiones y mejoras en la infraestructura energética continúan avanzando, con la expectativa de un servicio más eficiente para los próximos años.