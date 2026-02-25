La Justicia decretó la quiebra de La Suipachense y profundiza la crisis en la industria láctea

La histórica láctea La Suipachense, cuya razón social era Lácteos Conosur S.A., fue declarada en quiebra por la Justicia, lo que dejó sin trabajo a 140 empleados de su planta en la localidad bonaerense de Suipacha.

La compañía, controlada por el grupo venezolano Maralac, había llegado a producir hasta 250.000 litros diarios de leche y contaba con más de siete décadas de trayectoria en el mercado argentino. Sin embargo, arrastraba una crisis prolongada que se profundizó en los últimos meses.

El fallo judicial decretó la “inhabilitación definitiva” de la firma y ordenó la inhibición general de sus bienes. Además, dispuso la inhabilitación del empresario venezolano Jorge Luis Borges León, responsable de la administración, por el plazo que establece la ley concursal.

La quiebra se produjo luego de que la empresa permaneciera tres meses sin actividad y no lograra presentar un plan de acción que permitiera reanudar la producción. A comienzos de septiembre, la firma había despedido a nueve empleados administrativos y advertido sobre la posible desvinculación de otros 60 trabajadores. La paralización total de la planta derivó en protestas de empleados y vecinos de Suipacha y Chivilcoy.

En su resolución, el juzgado remarcó que el cese productivo, la falta de ingresos y la grave situación de los trabajadores hacían inviable la continuidad de la compañía.

Un sector bajo presión

El cierre de La Suipachense se inscribe en un panorama complejo para la industria láctea. En los últimos meses también se registraron dificultades en empresas como Sancor, Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), también vinculada a Maralac, y Verónica.

Según datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), en diciembre de 2025 las ventas del sector registraron una leve caída mensual del 0,4% en volumen y una baja interanual del 1,1%. Si bien el acumulado anual mostró un crecimiento del 5,2%, no logró compensar la fuerte contracción de 2024, cuando el consumo de lácteos cayó 9,7%, con descensos particularmente marcados en el segmento de leches.

Un informe del Movimiento CREA advirtió que la sobreoferta y las restricciones en el mercado externo están presionando los precios a la baja. Las existencias de productos lácteos se ubican 9,6% por encima de los niveles de 2024, lo que obliga a liquidar stocks a valores poco competitivos.

A nivel internacional, la producción mundial de leche continúa en aumento, mientras la demanda permanece estancada en regiones clave como Asia y Medio Oriente, mercados estratégicos para la colocación de leche en polvo argentina. Este escenario limita las posibilidades de exportar excedentes a precios que compensen los mayores volúmenes locales.

Perspectivas para 2026

Las proyecciones para 2026 mantienen el tono de cautela. El Movimiento CREA anticipa que la producción podría seguir en alza, en un contexto de mayor concentración del sector y rentabilidad ajustada.

El principal desafío para la cadena láctea será lograr que tanto el mercado interno como las exportaciones absorban el incremento de la oferta, evitando que el exceso de inventarios ejerza una presión adicional sobre el precio que reciben los productores. En ese escenario, la quiebra de La Suipachense aparece como uno de los casos más emblemáticos de una crisis que aún no encuentra un punto de inflexión.