miércoles, febrero 25, 2026
18.9 C
Nueve de Julio
miércoles, febrero 25, 2026
18.9 C
Nueve de Julio
General

Kit de Supervivencia Administrativa: Trámites Clave

Escribe para Cadena Nueve, Mariana Lucarelli

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

En el día a día, la gestión de trámites impositivos y financieros suele quedar en el último lugar de nuestra lista de prioridades, apareciendo solo cuando surge una urgencia: una venta inesperada, la renovación de un contrato o la solicitud de un crédito. Sin embargo, mantener nuestra “salud administrativa” al día no tiene por qué ser una tarea tan complicada.

El secreto para no perderse entre claves y plataformas es tener una hoja de ruta clara. Esta nota está diseñada como un ayuda-memoria para que puedas navegar estos sitios con confianza, organizar tus carpetas digitales y, sobre todo, evitar sorpresas de último momento con deudas o trámites pendientes.

  1. Constancia de Inscripción de ARCA (Ex AFIP)
  • Paso 1: Ingresá a la web de ARCA.
  • Paso 2: Buscá la sección “Constancia de Inscripción”.
  • Paso 3: Colocá el número de CUIT y el código de seguridad.
  • Paso 4: Hacé clic en “Consultar” e imprimí o guardá el PDF.
  1. Historial de deuda (Banco Central de la República Argentina- BCRA)

Para verificar tu situación crediticia y la de terceros en el sistema financiero:

  • Link directo: Central de Deudores – BCRA
  • Paso 1: Ingresá el número de CUIT o CUIL.
  • Paso 2: El sistema te devolverá el informe con las entidades bancarias donde registrás actividad.
  • Nota: Si figurás en Situación 1, ¡estás al día!
  1. Impuestos de ARBA (Inmobiliario y Patente)

Para todos  los que tienen bienes en la Provincia de Buenos Aires:

  • Link directo: Gestionar boletas ARBA
  • Automotor: Solo necesitás el número de Patente (dominio).
  • Inmobiliario: Vas a necesitar el número de Partida (está en la esquina superior de boletas anteriores).
  • Paso a seguir: Una vez que visualizás la deuda, podés elegir “Descargar Boleta” para pagar en ventanilla o copiar el código de pago electrónico (Link/Banelco).

Mantener estos documentos a mano no solo te ahorra tiempo ante una urgencia (como un trámite bancario o una venta), sino que también te brinda tranquilidad financiera. Revisar el historial crediticio una vez al mes es un excelente hábito para detectar errores en tus registros o cargos que no realizaste.

¡La información es poder, y tenerla organizada aun más!

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6143

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR