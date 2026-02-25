Kit de Supervivencia Administrativa: Trámites Clave

En el día a día, la gestión de trámites impositivos y financieros suele quedar en el último lugar de nuestra lista de prioridades, apareciendo solo cuando surge una urgencia: una venta inesperada, la renovación de un contrato o la solicitud de un crédito. Sin embargo, mantener nuestra “salud administrativa” al día no tiene por qué ser una tarea tan complicada.
El secreto para no perderse entre claves y plataformas es tener una hoja de ruta clara. Esta nota está diseñada como un ayuda-memoria para que puedas navegar estos sitios con confianza, organizar tus carpetas digitales y, sobre todo, evitar sorpresas de último momento con deudas o trámites pendientes.
- Constancia de Inscripción de ARCA (Ex AFIP)
- Paso 1: Ingresá a la web de ARCA.
- Paso 2: Buscá la sección “Constancia de Inscripción”.
- Paso 3: Colocá el número de CUIT y el código de seguridad.
- Paso 4: Hacé clic en “Consultar” e imprimí o guardá el PDF.
- Historial de deuda (Banco Central de la República Argentina- BCRA)
Para verificar tu situación crediticia y la de terceros en el sistema financiero:
- Link directo: Central de Deudores – BCRA
- Paso 1: Ingresá el número de CUIT o CUIL.
- Paso 2: El sistema te devolverá el informe con las entidades bancarias donde registrás actividad.
- Nota: Si figurás en Situación 1, ¡estás al día!
- Impuestos de ARBA (Inmobiliario y Patente)
Para todos los que tienen bienes en la Provincia de Buenos Aires:
- Link directo: Gestionar boletas ARBA
- Automotor: Solo necesitás el número de Patente (dominio).
- Inmobiliario: Vas a necesitar el número de Partida (está en la esquina superior de boletas anteriores).
- Paso a seguir: Una vez que visualizás la deuda, podés elegir “Descargar Boleta” para pagar en ventanilla o copiar el código de pago electrónico (Link/Banelco).
Mantener estos documentos a mano no solo te ahorra tiempo ante una urgencia (como un trámite bancario o una venta), sino que también te brinda tranquilidad financiera. Revisar el historial crediticio una vez al mes es un excelente hábito para detectar errores en tus registros o cargos que no realizaste.
¡La información es poder, y tenerla organizada aun más!