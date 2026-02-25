miércoles, febrero 25, 2026
27.2 C
Nueve de Julio
miércoles, febrero 25, 2026
27.2 C
Nueve de Julio
General

Hasta mañana hay tiempo para pagar el Inmobiliario Urbano

La Agencia de Recaudación bonaerense establece como fecha límite el vencimiento de la cuota 1 y el pago anual del Impuesto

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

mañana para abonar la cuota 1 o el saldo anual del Impuesto Inmobiliario Urbano. Aquellos que opten por el pago anual recibirán un 15% de descuento, mientras que quienes elijan el pago en cuotas podrán acceder a una bonificación del 10% en cada vencimiento, siempre que no registren deudas y cumplan con los plazos establecidos.

El pago puede realizarse cómodamente a través de la web oficial de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), mediante Cuenta DNI con código QR, así como en los bancos habilitados y en Provincia Net Pagos.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6143

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR