Hasta mañana hay tiempo para pagar el Inmobiliario Urbano

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

mañana para abonar la cuota 1 o el saldo anual del Impuesto Inmobiliario Urbano. Aquellos que opten por el pago anual recibirán un 15% de descuento, mientras que quienes elijan el pago en cuotas podrán acceder a una bonificación del 10% en cada vencimiento, siempre que no registren deudas y cumplan con los plazos establecidos.

El pago puede realizarse cómodamente a través de la web oficial de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), mediante Cuenta DNI con código QR, así como en los bancos habilitados y en Provincia Net Pagos.