Franco Flexas defendió las tasas municipales y cuestionó la postura del Gobierno Nacional

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En una entrevista brindada al programa Despertate, emitido por Cadena Nueve Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, respondió a las reiteradas críticas del Gobierno Nacional respecto a las tasas municipales y defendió el rol de los gobiernos locales en la prestación de servicios esenciales.

“Que el único ingreso que tiene un municipio para llevar adelante la gestión es el aporte del contribuyente a través de la tasa”, afirmó el jefe comunal, al tiempo que sostuvo que desde algunos sectores “hay un desconocimiento total de lo que es un municipio y de los más de 200 servicios que presta”.

Flexas remarcó que los municipios participan de apenas el 6% del gasto público total, mientras que el 94% restante corresponde a Nación y Provincia. “Nosotros no emitimos dinero, no emitimos bonos. Sin embargo, somos el primer lugar donde el vecino viene a reclamar”, subrayó.

Reforma tributaria y autonomía

En ese marco, el intendente planteó la necesidad de debatir una reforma tributaria integral que incluya a los municipios. En tanto, el conductor del ciclo radial y virtaul le recordó que de “Cada 100 pesos que paga un vecino, 94 van a Nación y Provincia. Después tenemos que ir a golpear la puerta para que nos devuelvan algo en obras. Hay que repensar ese esquema”, señaló.

Además, advirtió sobre la pérdida de autonomía municipal producto de la caída en la recaudación. “El último semestre fue muy difícil y la situación se viene consolidando. La Provincia transfiere menos recursos porque hay menos movimiento económico. Va a ser un año complejo y los servicios se van a prestar, pero con lo justo”, anticipó de cara a la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.

Servicios en debate

Flexas cuestionó la idea de eliminar tasas sin analizar el impacto en los servicios. Como ejemplo, mencionó el trámite de la licencia de conducir. “Más de 2.200 personas la sacan por año en Viamonte. Si el municipio deja de prestar el servicio, deberían viajar a otra ciudad, perder días de trabajo y gastar en combustible. ¿Eso mejora la vida de la gente?”, planteó.

También destacó que los municipios sostienen áreas críticas como salud y educación, incluso en cuestiones que formalmente dependen de la Provincia. “Ya tuvimos ocho reuniones con directores para arreglar escuelas porque la Provincia no lo hace. Y después el reclamo cae sobre el intendente porque es el vecino más cercano”, expresó.

En el área sanitaria, relató situaciones donde el hospital municipal debió intervenir ante demoras de obras sociales en la entrega de prótesis o tratamientos. “No vamos a dejar a nadie afuera. Somos vecinos que queremos ayudar a nuestros vecinos”, afirmó.

Caminos rurales y producción

En relación a la infraestructura rural, el intendente informó que el municipio adquirió nueva maquinaria vial tras la aprobación de un crédito que llevaba más de tres años de gestión. No obstante, indicó que la principal preocupación actual es la falta de lluvias.

“Hace seis meses teníamos el problema opuesto. Hoy ya hay arena en los caminos y estamos esperando que lluevan 50 u 80 milímetros para asegurar la cosecha. La Argentina sigue dependiendo del campo”, sostuvo.

Debate político y responsabilidad social

Consultado sobre la situación política y económica del país, Flexas consideró que existe una búsqueda constante de responsables por la crisis, pero aclaró que los municipios son el nivel del Estado con menor incidencia en el gasto.

Asimismo, llamó a un debate profundo sobre el rol del Estado y la responsabilidad ciudadana. “La política tiene que ser vocación de servicio. Si alguien quiere hacer plata, tiene que dedicarse a la actividad privada. Y como sociedad también tenemos que condenar la corrupción, porque después es muy difícil salir adelante”, reflexionó.

La entrevista dejó planteado un fuerte posicionamiento en defensa del municipalismo y abrió la discusión sobre el federalismo, la distribución de recursos y el verdadero alcance de las tasas en el sostenimiento de los servicios públicos locales.