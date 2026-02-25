Choque en el cruce de Ruta 5 y bajada a Cadret:

- Advertisement -

Un violento siniestro vial se registró en el cruce de la Ruta Nacional 5 y la bajada a Cadret, donde por causas que se investigan colisionaron una Toyota Hilux y un Chevrolet Corsa.

Tras el impacto, se desplegó un importante operativo en la zona con la intervención de efectivos policiales, personal de Guardia Urbana y varias ambulancias.

Los ocupantes de los vehículos fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados al Hospital Municipal de Carlos Casares para su atención médica.

Las autoridades trabajan para establecer la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

Noticia en desarrollo