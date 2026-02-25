ARSA: cierra la planta de Lincoln y deja a casi 380 trabajadores sin empleo

La Justicia comercial confirmó la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), la empresa láctea encargada de producir yogures, flanes y postres para la marca SanCor. La decisión, dictada en noviembre de 2025 y ratificada en las últimas horas, pone punto final a un proceso de crisis que se extendió por más de dos años y dejó a casi 380 trabajadores sin empleo.

La mitad de los despidos corresponden a la planta ubicada en Lincoln, mientras que el resto afecta al establecimiento de Monte Cristo. En la localidad bonaerense, el cierre representa un fuerte impacto social y económico para unas 180 familias que dependían directamente de la actividad industrial.

ARSA elaboraba productos bajo las etiquetas Shimy, Sancorito, Sublime, Flanes Caseros SanCor, Vida, Yogs y Primeros Sabores, con una red logística que incluía 165 distribuidores y abastecía semanalmente a unos 70.000 comercios en todo el país.

El proceso concursal había comenzado en abril de 2024. En aquel momento, la empresa —que había sido adquirida por un holding vinculado al grupo agroindustrial Grupo Vicentin— argumentó que la caída del consumo, la inflación creciente y el encarecimiento de materias primas y salarios, sumados a políticas como los controles de precios, habían deteriorado su situación financiera.

Sin embargo, el concurso preventivo fracasó y derivó en la quiebra definitiva. La firma acumulaba deudas con proveedores, transportistas y empleados, con atrasos salariales que se remontaban a 2023 y reiteradas suspensiones de personal.

La causa tramita en el Juzgado Comercial Nº 29, a cargo del magistrado Federico Güerri, quien además autorizó el retiro de maquinarias que otras compañías habían cedido a ARSA mediante distintos contratos.

En paralelo, numerosos ex empleados iniciaron presentaciones judiciales para reclamar el pago de indemnizaciones y salarios adeudados, mientras crece la incertidumbre sobre el futuro de las instalaciones y la posible continuidad productiva bajo otra figura empresarial.