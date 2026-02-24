Se realizará el primer Congreso Nacional de Sociología en La Plata

- Advertisement -

El presidente del Colegio de Sociólogos y Sociólogas de la provincia de Buenos Aires, y también titular de la ASRA, Alejandro Terrilles, anunció la realización del primer Congreso Nacional de la Profesión, una iniciativa que busca consolidar la identidad profesional, ampliar el debate público y fortalecer la colegiación en un contexto que el sector define como adverso.

Terriles confirmó que el encuentro tendrá su primera sesión en junio de 2026 y se desarrollará en el Centro Cultural Islas Malvinas y el Pasaje Dardo Rocha.

“Este año vamos a organizar el primer congreso nacional de la profesión”, sostuvo Terriles, y explicó que la iniciativa articula al Colegio provincial con ASRA, entidad que nuclea a profesionales de distintas universidades del país. El dirigente recordó que la institución bonaerense ya había realizado congresos en 2009 y 2011, y que ahora “pretendemos hacer el tercero conjuntamente con el nacional”.

El Congreso tendrá tres instancias: una primera etapa en La Plata, una segunda en septiembre con sede en el interior —con participación de la Universidad Nacional del Litoral— y un cierre en la Ciudad de Buenos Aires. Según adelantó Terriles, los ejes temáticos estarán centrados en problemáticas que atraviesan la agenda pública: reforma laboral, pobreza, impacto de las redes sociales en la política y salud mental.

“Va a ser un Congreso interdisciplinario”, remarcó, y señaló que la propuesta no se limitará al debate interno de la sociología sino que convocará a otras profesiones y actores sociales. “Queremos dialogar con otros actores de la política, de la sociedad, de la cultura, para abordar estos temas que no son exclusivamente competencia de los sociólogos”, afirmó.

El anuncio se inscribe en un proceso de reactivación institucional que el Colegio viene desarrollando desde 2023. Según precisó Terriles, en el último año se incorporaron alrededor de 163 nuevos matriculados, en un contexto donde la entidad busca reforzar la identidad profesional y la presencia territorial en toda la provincia.

En ese marco, el Congreso también funcionará como plataforma para defender la colegiación obligatoria frente a iniciativas que cuestionan el rol de los colegios profesionales. “Para ejercer profesionalmente uno tiene que estar en un colegio”, sostuvo Terriles, y planteó que la matrícula no solo ordena el ejercicio sino que “da identidad, protege y permite tener una práctica profesional regulada”.

El dirigente trazó un paralelo con otras disciplinas: “¿Quién controla a un médico que no tiene matrícula? ¿Quién controla a un ingeniero que construye un puente? El propio colegio”. En esa línea, consideró que la organización profesional es una herramienta de “solidaridad orgánica” que permite fijar honorarios de referencia, generar formación específica y abrir nuevos campos laborales, como la práctica pericial en el ámbito judicial.

El Congreso, según explicó, también buscará visibilizar esos espacios emergentes. En los últimos años el Colegio impulsó cursos de formación para peritos sociólogos, con más de 60 profesionales capacitados y examen ante la Suprema Corte bonaerense, ampliando la inserción en fueros penales, civiles y laborales.

El contexto, sin embargo, no es sencillo. Terriles advirtió sobre el desfinanciamiento universitario y la baja en la inscripción a las carreras de sociología, en un escenario que definió como “desfavorable” para las ciencias sociales. Aun así, destacó que la universidad pública “es un valor que gran parte de la sociedad no está dispuesta a perder” y ratificó la participación activa del Colegio en su defensa.

Con este Congreso, la dirigencia profesional apuesta a consolidar un espacio de reflexión nacional en momentos de fuerte debate político y social. “No hay nada mejor que abrir la puerta para que puedan entrar nuevas generaciones de profesionales a sentirse parte”, concluyó Terriles.

La ciudad de La Plata será el punto de partida de ese proceso. Desde marzo comenzarán a difundirse los detalles de inscripción y programa, con la expectativa de convocar no solo a sociólogos y sociólogas sino también a otros actores interesados en pensar, desde una perspectiva profesional, los desafíos actuales de la Argentina.