Respaldo institucional a la gestión en Rivadavia: aval técnico a las cuentas del ejercicio 2024

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En un fallo unánime, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires resolvió “aprobar, por unanimidad, la rendición de cuentas de la MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA, ejercicio 2024”, dejando establecido que no existieron cobros indebidos por parte de funcionarios municipales ni irregularidades administrativas en el manejo de los fondos públicos.

Los cinco integrantes del organismo coincidieron en que la documentación presentada por el Departamento Ejecutivo cumple con las normativas vigentes.

En el CONSIDERANDO SEGUNDO del fallo se expresa que “la Rendición de la Cuenta presentada por los responsables ha quedado integrada y ajustada a las prescripciones legales y presupuestarias vigentes y que los Estados Contables reflejan razonablemente en todos sus aspectos significativos, la situación Patrimonial, Financiera y Presupuestaria”.

Asimismo, el dictamen remarca que el Tribunal es la única autoridad con facultad para aprobar o desaprobar definitivamente las cuentas rendidas por los obligados previstos en el artículo 5° de la ley orgánica del organismo, ratificando así su carácter de órgano técnico e imparcial de control externo.

Sin cargos ni obligación de reintegro

La resolución constituye un fallo sin cargos —también denominado fallo absolutorio—, lo que implica que, tras el análisis de la documentación correspondiente, el Tribunal determinó que no existen irregularidades graves ni daño al patrimonio público. En consecuencia, no se estableció responsabilidad patrimonial alguna ni obligación de reintegro económico.

De esta manera, queda desestimada la denuncia pública impulsada por el bloque Rivadavia Primero, que sostenía que funcionarios municipales deberían “devolver dinero” por supuestos cobros indebidos. El fallo no formuló cargos ni observaciones en ese sentido y determinó que la estructura salarial se encuentra dentro de la normativa vigente, siendo competencia del Departamento Ejecutivo su proyección y administración.

Multas de carácter formal

No obstante la aprobación general, el Tribunal dispuso la aplicación de determinadas multas de carácter formal, vinculadas a errores administrativos. Según se informó, estas sanciones responden exclusivamente a aspectos formales y no guardan relación con irregularidades sustanciales ni con perjuicio alguno a los fondos públicos.

Con esta resolución, el ejercicio 2024 de la Municipalidad de Rivadavia quedó definitivamente aprobado por el organismo provincial de control.