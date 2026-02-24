Provincia aumenta los costos de la luz y se modifican los valores de subsidios

- Advertisement -

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha aprobado una nueva actualización en los cuadros tarifarios de las distribuidoras Edelap, EDEA, EDEN y EDES, junto con las áreas Río de la Plata, Atlántica, Norte y Sur. Esta modificación responde a los nuevos precios mayoristas establecidos por la Secretaría de Energía de la Nación y a las modificaciones en el régimen de subsidios, que entrarán en vigor con los consumos de febrero de 2026.

Según lo informado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, los nuevos valores comenzarán a aplicarse para los consumos a partir del 1° de febrero y del 1° de marzo de 2026, de acuerdo a la resolución publicada este martes.

Impacto en las tarifas

El ajuste más significativo se observa en el cargo fijo y el cargo variable. Por ejemplo, en el caso de Edelap, el cargo fijo subirá un 2,1% en marzo respecto a enero, mientras que el cargo variable sufrirá un incremento de alrededor del 17%. Para otras distribuidoras como EDEA, el cargo fijo se incrementará un 4,5%, y el cargo variable un 12%.

En términos de impacto económico para los usuarios, se estima que un usuario residencial sin subsidios, con un consumo promedio, pasará de abonar $46.100 a $52.000. Por otro lado, los usuarios con subsidios, que pagaban $28.500, ahora deberán abonar $33.300 por su consumo energético.

Modificaciones en el régimen de subsidios

La actualización también responde a la implementación de los nuevos precios estacionales de energía, potencia y transporte, establecidos por la Resolución SE N° 22/2026, que regula la Reprogramación Trimestral de Verano del Mercado Eléctrico Mayorista. Además, se adecuan las tarifas al nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que establece una categoría única de usuarios residenciales beneficiarios, con topes de consumo base de 300 kWh o 150 kWh mensuales, según la época del año.

Sin embargo, debido a la falta de implementación operativa del nuevo padrón del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), la Provincia no pudo aplicar retroactivamente este nuevo esquema durante el período del 16 al 31 de enero de 2026. Como resultado, se habilitó a las distribuidoras para recuperar las diferencias generadas en ese lapso mediante el Cargo Transición Tarifaria (CTT).

Próximos ajustes tarifarios

A partir del 1° de marzo de 2026, se implementará una actualización transitoria en diversos componentes tarifarios, incluidos el Valor Agregado de Distribución (VAD), el Sobrecosto por Generación Local (SGL), el Agregado Tarifario (AT), el CTT y las compensaciones a distribuidores del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias, como parte de la etapa de transición tarifaria que durará hasta la próxima revisión integral.

Este recálculo se realiza con el objetivo de ajustar las tarifas para que reflejen correctamente los costos de adquisición, transporte y distribución de la energía, conforme al análisis realizado por el Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA).