martes, febrero 24, 2026
28.2 C
Nueve de Julio
martes, febrero 24, 2026
28.2 C
Nueve de Julio
General

Operativo de documentación se realizará en la Escuela Técnica N° 1 ‘Otto Krause’

Se llevará adelante el lunes 2 desde las 10 de la mañana y hasta las 15 hs.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Este lunes 2 de marzo, se llevará llevará a cabo un operativo de documentación complementario a las actividades del Registro Civil de las personas, destinado a agilizar y mejorar los servicios que se brindan habitualmente a los vecinos de la comunidad.

La actividad se realizará en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela Técnica N° 1 Otto Krause, ubicada entre la Avenida Vedia y la General Paz, en el horario de 10:00 a 15:00 horas.

Durante el operativo, los ciudadanos podrán realizar distintos trámites vinculados a la documentación personal, como actualizaciones, modificaciones y consultas. Se espera que esta iniciativa permita a los vecinos resolver diversos asuntos administrativos sin la necesidad de acudir a las dependencias centrales del Registro Civil.

El operativo tiene como objetivo mejorar la accesibilidad a estos servicios, al llevarlos directamente a las comunidades de manera cómoda y cercana. Además, se destaca que se tomarán todas las medidas sanitarias necesarias para asegurar la seguridad de los asistentes.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6142

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR