Operativo de documentación se realizará en la Escuela Técnica N° 1 ‘Otto Krause’

Este lunes 2 de marzo, se llevará llevará a cabo un operativo de documentación complementario a las actividades del Registro Civil de las personas, destinado a agilizar y mejorar los servicios que se brindan habitualmente a los vecinos de la comunidad.

La actividad se realizará en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela Técnica N° 1 Otto Krause, ubicada entre la Avenida Vedia y la General Paz, en el horario de 10:00 a 15:00 horas.

Durante el operativo, los ciudadanos podrán realizar distintos trámites vinculados a la documentación personal, como actualizaciones, modificaciones y consultas. Se espera que esta iniciativa permita a los vecinos resolver diversos asuntos administrativos sin la necesidad de acudir a las dependencias centrales del Registro Civil.

El operativo tiene como objetivo mejorar la accesibilidad a estos servicios, al llevarlos directamente a las comunidades de manera cómoda y cercana. Además, se destaca que se tomarán todas las medidas sanitarias necesarias para asegurar la seguridad de los asistentes.