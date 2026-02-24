La Universidad Popular “Arturo U. Illia” abre el ciclo 2026 con una variada oferta educativa

- Advertisement -

La Dirección de Educación de la Municipalidad de Nueve de Julio informa que, desde el 2 de marzo hasta el 31 de marzo, estarán abiertas las inscripciones para el ciclo 2026 de la Universidad Popular (UP) “Arturo U. Illia”.

Esta propuesta educativa busca ofrecer a la comunidad herramientas prácticas en distintas áreas como oficios, finanzas y expresión artística, con el objetivo de fomentar el desarrollo personal y profesional de los vecinos.

INFORMACIÓN SOBRE LAS INSCRIPCIONES

Los interesados podrán anotarse de manera presencial en la sede de la Universidad Popular, ubicada en Robbio 322, en el horario de 08:00 a 13:00 horas. Las inscripciones estarán abiertas del 2 al 31 de marzo.

Fecha de inscripción : Desde el 2 al 31 de marzo

: Desde el 2 al 31 de marzo Lugar : Sede Robbio 322

: Sede Robbio 322 Horario: De 08:00 a 13:00 hs

OFERTA DE CURSOS Y TALLERES POR SEDE

Sede UP – Robbio 322

Costura Inicial : Lunes y jueves, de 14:00 a 16:00 hs

: Lunes y jueves, de 14:00 a 16:00 hs Bordado Nivel I : Martes, de 14:00 a 16:00 hs

: Martes, de 14:00 a 16:00 hs Bordado Nivel II : Lunes, de 17:00 a 19:00 hs

: Lunes, de 17:00 a 19:00 hs Computación Nivel 1 y 2 : Martes y jueves, de 14:00 a 15:30 hs

: Martes y jueves, de 14:00 a 15:30 hs Tapicería y Cortinería : Miércoles, de 14:00 a 16:00 hs

: Miércoles, de 14:00 a 16:00 hs Artes Mixtas : Miércoles, de 17:00 a 19:00 hs

: Miércoles, de 17:00 a 19:00 hs Albañilería : Jueves, de 18:30 a 20:30 hs

: Jueves, de 18:30 a 20:30 hs Reciclado Textil y Artes Expresivas: Viernes, de 14:00 a 16:00 hs

Sociedad de Fomento Barrio Luján (Ramón N. Poratti 2052)

Teatro para Adultos: Jueves, de 18:30 a 20:30 hs

Centro Socio Productivo San Cayetano

Fotografía Básica : Martes, de 14:00 a 16:00 hs

: Martes, de 14:00 a 16:00 hs Espacio Emprendedor : Jueves, de 14:00 a 15:30 hs

: Jueves, de 14:00 a 15:30 hs Herramientas Contables y Actualizaciones Impositivas : Martes, de 19:30 a 21:00 hs

: Martes, de 19:30 a 21:00 hs Educación Financiera Inicial : Miércoles, de 19:30 a 21:00 hs

: Miércoles, de 19:30 a 21:00 hs Educación Financiera – Inversión en la Bolsa de Valores: Jueves, de 18:30 a 20:00 hs

Con la organización de estos talleres y cursos gratuitos, la Universidad Popular reafirma su compromiso con la capacitación continua de los ciudadanos, ofreciendo una educación accesible y de calidad. Las actividades están coordinadas por la Dirección de Educación Municipal y están abiertas a todas las personas interesadas en mejorar sus conocimientos y habilidades.