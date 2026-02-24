La Provincia capacitó a más de 23 mil auxiliares de comedores escolares

A través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, se lleva adelante el Curso de Gestión y Abordaje Integral del SAE, destinado a auxiliares de cocina de establecimientos educativos de gestión estatal. La propuesta busca optimizar la calidad, seguridad e inocuidad de las prestaciones alimentarias que se brindan diariamente en las escuelas públicas bonaerenses.
En ese marco, esta semana la directora de Nutrición y Calidad de los Alimentos, Lucía Cacciutto, y el coordinador regional del Ministerio, Gabriel Deiure, se hicieron presentes en los municipios de General Pinto y Florentino Ameghino, en donde encabezaron la entrega de certificados a auxiliares de cocina que completaron el curso.
Las autoridades destacaron la importancia de la formación continua para fortalecer el trabajo de quienes intervienen en la recepción de mercadería, elaboración de menús y distribución de módulos alimentarios. En los últimos días también recibieron certificaciones auxiliares de escuelas de Benito Juárez.
Con esta política, durante el año, a través de su complementación con el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), el gobierno de la Provincia garantiza que más de 2.5 millones de niños, niñas y adolescentes accedan al derecho a la alimentación. Por ello, entre otras acciones, para el fortalecimiento de esta política también se brinda asistencia técnica con el despliegue de nutricionistas en el territorio y la entrega de equipamiento de línea blanca y utensilios para las cocinas.
El programa SAE busca mejorar el aprendizaje y las condiciones de salud de la población escolar con necesidades nutricionales insatisfechas, a partir de la preparación de desayunos, meriendas y almuerzos en establecimientos educativos de gestión estatal. A su vez, el MESA consiste en una entrega mensual de alimentos destinados a almuerzo o cena para niños, niñas y adolescentes escolarizados. El objetivo es fortalecer una alimentación sana en los hogares bonaerenses.