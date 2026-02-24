La Provincia capacitó a más de 23 mil auxiliares de comedores escolares

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires continúa fortaleciendo el Servicio Alimentario Escolar (SAE), la política pública de alimentación escolar más grande de la Argentina que alcanza a más de 2,5 millones de estudiantes en los 135 distritos, impulsada por la gestión del gobernador Axel Kicillof.

A través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, se lleva adelante el Curso de Gestión y Abordaje Integral del SAE, destinado a auxiliares de cocina de establecimientos educativos de gestión estatal. La propuesta busca optimizar la calidad, seguridad e inocuidad de las prestaciones alimentarias que se brindan diariamente en las escuelas públicas bonaerenses.

En ese marco, esta semana la directora de Nutrición y Calidad de los Alimentos, Lucía Cacciutto, y el coordinador regional del Ministerio, Gabriel Deiure, se hicieron presentes en los municipios de General Pinto y Florentino Ameghino, en donde encabezaron la entrega de certificados a auxiliares de cocina que completaron el curso.

Las autoridades destacaron la importancia de la formación continua para fortalecer el trabajo de quienes intervienen en la recepción de mercadería, elaboración de menús y distribución de módulos alimentarios. En los últimos días también recibieron certificaciones auxiliares de escuelas de Benito Juárez.