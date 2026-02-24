Julia Crespo, presidenta del bloque Justicialista: “El Peronismo necesita unidad para 2027, pero las divisiones son un obstáculo”

- Advertisement -

En una reciente entrevista en Despertate (Cadena Nueve, Maxima 89.9 y Vision Plus TV), Julia Crespo, presidenta del bloque Justicialista en el Concejo Deliberante de Nueve de Julio, compartió sus expectativas para el nuevo año legislativo y las preocupaciones sobre la actual gestión del municipio. A pocos días de la apertura de sesiones, Crespo expresó su incertidumbre ante el discurso de la intendenta y la falta de proyecciones claras para el futuro del distrito.

Crespo destacó que la gestión del actual gobierno municipal ha estado marcada por la falta de trabajo conjunto con la oposición y la carencia de políticas públicas a largo plazo. “Nos vienen con convocatorias de diálogo, pero realmente hay poco diálogo”, aseguró. La presidenta del bloque justificicialista señaló que, si bien se han presentado proyectos de ordenanzas sobre vivienda y hábitat, la verdadera necesidad de los vecinos del distrito de Nueve de Julio es la construcción de viviendas reales, una deuda histórica que la ciudad aún no ha podido saldar.

La discusión sobre el basural, un problema ambiental persistente desde hace años, también fue un tema central de la conversación. Crespo criticó la falta de avances en la solución definitiva al basural y señaló que la clausura debería haberse ejecutado hace años, recordando incluso que el gobierno nacional había ofrecido apoyo en su momento. “Es increíble que el basural siga siendo un problema sin resolver”, sostuvo, destacando la necesidad de una gestión más firme y coherente por parte de las autoridades locales.

Finalmente, Crespo abordó la situación interna del peronismo, que atraviesa un proceso de divisiones y falta de unidad. Aunque el sector encabezado por Cristian Martín no logró consenso en las últimas horas, Crespo manifestó su deseo de trabajar por la unidad del espacio, pero insistió en que esto solo se logrará con un diálogo genuino y sin imposiciones. “La única forma de que Nueve de Julio vuelva a tener un intendente peronista es sentarnos todos a una mesa de trabajo real”, aseguró.

Con la mirada puesta en las elecciones de 2027, Crespo subrayó que el peronismo necesita enfocarse en las necesidades de los vecinos del distrito y no en disputas internas. “El peronismo tiene que trabajar unido, y si no lo hacemos, será muy difícil que volvamos a gobernar”, concluyó.