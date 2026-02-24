Judiciales rechazan oferta salarial y convocan a paro conjunto con gremios estatales

Los trabajadores judiciales de la Provincia de Buenos Aires confirmaron este lunes el rechazo a la última propuesta salarial presentada por el gobierno provincial. La oferta consistía en un incremento del 3% para el mes de febrero, calculado sobre los salarios de enero de 2026. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) consideró que el aumento es “insuficiente” para hacer frente a la inflación actual y recuperar el poder adquisitivo perdido en 2025.

En asambleas realizadas en las veinte departamentales de la provincia, la AJB ratificó de manera unánime la negativa a la oferta salarial del Ejecutivo. Los trabajadores resolvieron además “mandatar a la Comisión Directiva Provincial” para llevar adelante un paro total de actividades, que se coordinará en conjunto con otros gremios estatales. El paro se realizará durante la próxima semana, a la espera de una nueva propuesta más favorable que contemple una equiparación con la inflación acumulada.

El rechazo a la oferta salarial no fue el único tema de discusión en las asambleas. Los trabajadores judiciales también reafirmaron su compromiso con la lucha contra la reforma laboral impulsada por el gobierno, que según la AJB, representaría una regresión en los derechos laborales, tanto en el ámbito privado como público. En ese sentido, la gremial confirmó su participación en las medidas de lucha que se definan de manera unitaria entre las centrales sindicales y los gremios de la CTA.

Desde la AJB, además, se instó a la Provincia a convocar a una nueva instancia paritaria para discutir una propuesta “superadora” que contemple las necesidades de los trabajadores judiciales.

En resumen, los judiciales rechazan la propuesta del 3% para febrero, exigen una mejora sustancial en su salario y se preparan para una protesta conjunta con otros sindicatos estatales, mientras continúan en alerta frente a las reformas laborales que consideran perjudiciales para el conjunto de los trabajadores.