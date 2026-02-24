Jubilados y Pensionados: Designación de un apoderado para gestionar o cobrar prestaciones

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa a jubilados y pensionados que tienen la posibilidad de designar a un apoderado para gestionar sus trámites o cobrar sus prestaciones, especialmente en aquellos casos donde el titular no pueda hacerlo personalmente. Además, es posible designar un representante especial por un periodo determinado si el titular se encuentra imposibilitado para movilizarse.

Si el apoderado elegido es un familiar directo, no será necesario solicitar turno para realizar la gestión. No obstante, ANSES recomienda verificar que los datos del titular y su grupo familiar estén correctamente registrados y actualizados en la plataforma “Mi ANSES”. Posteriormente, el familiar debe presentarse en la oficina de ANSES más cercana, llevando consigo el DNI del titular y la documentación que certifique el vínculo familiar.

¿Quién puede ser elegido como apoderado?

El apoderado puede ser cualquier persona mayor de 18 años. Además de los familiares directos, el titular de la prestación puede optar por:

Entidades públicas nacionales, provinciales o municipales

Mutualidades e instituciones de asistencia social

Abogados y procuradores con poder certificado ante escribano

En el caso de personas internadas en establecimientos, públicos o privados (hospitales, sanatorios o asilos), el director o administrador de la institución podrá ser designado como apoderado.

Asimismo, los residentes en el exterior podrán otorgar el poder a un banco habilitado para la opción de giro al exterior, como el Banco de la Nación Argentina, Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Patagonia S.A., Credicoop Cooperativo Ltdo., Banco Piano S.A. y Banco Comafi S.A.

Este procedimiento facilita la gestión de las prestaciones de los jubilados y pensionados, garantizando que sus derechos sean resguardados en todo momento.