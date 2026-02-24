Hugo Enríquez: “El desafío del campo está en la falta de infraestructura y las políticas inestables”

- Advertisement -

Hugo Enriquez, presidente de la Sociedad Rural de Nueve de Julio, destacó la necesidad urgente de reparar los caminos rurales y la falta de políticas claras para el sector agropecuario, en una reciente entrevista en el programa Despertate de Cadena Nueve, Visión Plus TV y Máxima 89.9.

En el encuentro, Enriquez manifestó su preocupación por la escasez de lluvia durante el verano, lo que ha impactado negativamente en los cultivos de la región. Aunque algunos campos han sobrevivido gracias al agua almacenada en el suelo, los cultivos más tardíos están comenzando a sufrir las consecuencias de la falta de agua. “Tuvimos enero prácticamente sin nada de agua, y en febrero solo entre 30 y 50 mm, lo cual no es suficiente para sostener los cultivos”, señaló.

El presidente de la Sociedad Rural también enfatizó que, a pesar de que los efectos de las inundaciones parecen haberse superado, persisten los problemas estructurales en la región. En particular, la reparación de caminos rurales sigue siendo un desafío crítico. “Estamos a las puertas de una cosecha y muchos caminos están intransitables. El municipio ha mencionado que no tiene los recursos para repararlos y que las máquinas están rotas. Esto pone en riesgo una cosecha que, aunque no será del 100%, necesita una infraestructura adecuada para poder transitar los caminos”, explicó.

A su vez, Enriquez destacó que las promesas de la provincia para abordar el mantenimiento de los canales hidráulicos fundamentales, como los del San Emilio Sur y el Moncasón, aún no se han cumplido, a pesar de que la necesidad de su limpieza es urgente para evitar futuros desastres. “Hace más de 20 años que estos canales no reciben mantenimiento. Los problemas de infraestructura hidráulica son históricos, y siguen sin solucionarse”, apuntó.

Por otro lado, la conversación también abordó las políticas internacionales en torno a la producción agropecuaria. Enriquez celebró las aperturas de nuevos mercados para la carne argentina, especialmente en un contexto global donde los principales países productores enfrentan una caída en el stock. Sin embargo, advirtió que sin reglas claras en el ámbito nacional, Argentina seguirá sufriendo ciclos de inestabilidad que afectan tanto a los productores como a la economía del país. “La ganadería es una actividad a mediano y largo plazo. Necesitamos un horizonte claro para poder planificar. Uruguay lo resolvió con políticas estables desde hace años. Argentina, en cambio, sigue sin tener reglas claras”, indicó.

Por último, Enriquez planteó que uno de los mayores desafíos del sector en la actualidad es la falta de participación activa por parte de los productores en las asociaciones rurales. “Estamos viendo una falta de compromiso generalizada. Sin un compromiso real de los productores, será muy difícil avanzar en la defensa de nuestros derechos y en la mejora de las condiciones de trabajo”, sostuvo.

Concluyendo, Enriquez hizo un llamado a la acción para que el sector rural se una y participe activamente en la resolución de estos problemas, tanto a nivel local como nacional. “Es esencial que volvamos a organizarnos y luchar por políticas públicas que realmente favorezcan a la producción y a las generaciones futuras”, finalizó.