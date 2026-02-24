Habilitan el traslado de gatos y perros en tren hacia Mar del Plata, Junín y Bragado

En viaje, la mascota deberá permanecer siempre dentro del transportín cerrado, ubicado sobre el asiento adyacente a la ventana y contiguo al asiento utilizado por el pasajero responsable. Se debe evitar alimentar a la mascota durante el viaje. Lo dicho, no está permitido descender en estaciones intermedias para pasear al animal.

Al finalizar el viaje, antes de descender se debe verificar la limpieza del área utilizada para evitar inconvenientes con el personal a bordo.