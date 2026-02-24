Habilitan el traslado de gatos y perros en tren hacia Mar del Plata, Junín y Bragado

A partir de marzo gatos y perros ya podrán viajar en todos los servicios de trenes de larga distancia, esto entre Buenos Aires y Rosa rio, Junín, Bragado y Mar del Plata. Con el trayecto Buenos Aires a Rosario ya habilitado, el domingo 1 de marzo se suma el servicio a Junín; el lunes 2, el servicio a Bragado; y desde el martes 3, Mar del Plata.
En viaje, la mascota deberá permanecer siempre dentro del transportín cerrado, ubicado sobre el asiento adyacente a la ventana y contiguo al asiento utilizado por el pasajero responsable. Se debe evitar alimentar a la mascota durante el viaje. Lo dicho, no está permitido descender en estaciones intermedias para pasear al animal.
Al finalizar el viaje, antes de descender se debe verificar la limpieza del área utilizada para evitar inconvenientes con el personal a bordo.