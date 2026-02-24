Gustavo Santili impulsa el vóley en el Club San Martín y capacita nuevos entrenadores

- Advertisement -

Gustavo Santili, quien se ha destacado por su trabajo en el fomento del deporte en Nueve de Julio, continúa con su labor en la promoción del vóley. Actualmente, impulsa el crecimiento de esta disciplina en el Club San Martín, donde no solo dirige a jóvenes, sino que también trabaja en la capacitación de nuevos entrenadores.

En una reciente entrevista en Despertate por Cadena Nueve, maxima 89.9 y Visión Plus TV, Santili compartió con entusiasmo los avances del proyecto, que comenzó hace más de tres años en el Club Ciudad y el Club Atlético. El objetivo inicial fue fomentar la práctica del vóley, un deporte que, según Santili, tiene mucho potencial en la región. “Comenzamos con el deseo de formar un grupo sólido, pero lo que vimos fue un crecimiento mucho más rápido de lo que esperábamos”, explicó.

En este sentido, Santili subrayó que uno de los logros más importantes fue la creación de cursos de formación para entrenadores, algo que en sus primeros días notó como una necesidad urgente. “No había suficientes personas capacitadas para dirigir equipos en las competencias oficiales”, comentó, haciendo referencia a la importancia de la habilitación técnica en el vóley.

Los cursos, que están organizados por niveles, han dado buenos resultados. En el último examen, varios entrenadores locales lograron la habilitación como técnicos provinciales, y algunos están por obtener la certificación nacional. “Tenemos cinco personas que van a ser técnicos nacionales, lo cual es un gran paso para el vóley de la ciudad”, destacó orgulloso.

Además, Santili mencionó que, junto al crecimiento del vóley local, se está gestando una nueva asociación regional para promover y organizar torneos. De esta manera, Nueve de Julio, Chivilcoy, Bragado, Casares y otras ciudades de la región formarán parte de la Asociación de Vóley del Centro Norte de Buenos Aires, que busca dar mayor visibilidad a la disciplina y organizar competencias de mayor nivel.

A pesar de las dificultades, como la falta de infraestructura o de recursos, el proyecto sigue creciendo. “En Nueve de Julio estamos trabajando con mucho esfuerzo para llegar a los 120 o 130 jugadores. Es un camino largo, pero estamos bien encaminados”, concluyó.

Santili también destacó la importancia de fomentar la práctica del vóley desde edades tempranas, recomendando comenzar entre los 9 y 10 años si se busca llegar a un nivel competitivo alto. Aunque se han encontrado con algunas barreras, como padres que prefieren que sus hijos jueguen fútbol, el exfuncionario enfatizó que el objetivo es que los jóvenes disfruten del deporte.

Por último, invitó a las familias a acercarse al Club San Martín para que los chicos prueben este deporte que, según él, ofrece muchas oportunidades no solo en términos deportivos, sino también en el desarrollo personal y social de los jóvenes.

El vóley en Nueve de Julio sigue avanzando, señaló el Profesor de Educación Física, ganando espacio y reconocimiento en la región.