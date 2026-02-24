Gabriel Katopodis visita Nueve de Julio para avanzar en proyectos para el distrito

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Este miércoles, el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, visitará el distrito de Nueve de Julio. Al llegar, mantendrá una reunión con la Intendente María José Gentile, en su despacho, para tratar diferentes gestiones en curso, entre ellas, el manejo del basural y otros proyectos impulsados por la comuna.

Luego, Katopodis recorrerá la Estación Transformadora de la Cooperativa Eléctrica y Servicios (CEyS), ubicada en la intersección de las Avenidas Urquiza y Agustín Álvarez. Allí, podrá conocer el avance de la obra de la línea de alta tensión 132 kV, que conecta a los distritos de Veinticinco de Mayo y Nueve de Julio, donde será interiorizado por el Presidente de la CEyS ‘Mariano Moreno’, Matías Losinno y el Gerente Técnico Operativo, Ing. Marcelo Magno. Esta obra beneficiará a más de 375.000 personas en los distritos de Nueve de Julio, Bragado, Carlos Casares, Luján, Mercedes, Pehuajó, Luján y Veinticinco de Mayo, mejorando el suministro energético en toda la región.

Finalmente, el Ministro se dirigirá a la empresa Yomel, donde visitará una planta modelo que ha incorporado una innovadora instalación de energía solar, con el objetivo de reducir costos y promover el cuidado del medio ambiente.