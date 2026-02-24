El Gobierno vuelve a arremeter contra los intendentes por las Tasas Municipales

El conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y los intendentes bonaerenses por el cobro de las tasas municipales ha vuelto a tomar fuerza con la reciente habilitación de un mecanismo de denuncia en la página oficial de la Jefatura de Gabinete. Desde ahora, los ciudadanos pueden utilizar el portal Transparencia Tributaria Municipal para reportar tasas municipales que consideren irregulares o excesivas.

A través de la nueva plataforma (argentina.gob.ar/jefatura/tasas-municipales), los usuarios pueden acceder a información detallada sobre los diferentes tributos municipales, como la tasa vial o la tasa sobre entidades financieras, e incluso obtener datos sobre las actividades y empresas que están siendo impactadas por estos cobros. La intención del Gobierno es, según informaron desde la Casa Rosada, que “nadie se quede con lo que es tuyo”.

Este enfrentamiento no es nuevo. En abril de 2025, el Ministro de Economía, Luis Caputo, había señalado a varios intendentes peronistas por los elevados tributos. Posteriormente, a fines de 2025, criticó la tasa impuesta por el municipio de Pilar, liderado por el intendente Federico Achával, recomendando a los consumidores no comprar en los supermercados de la zona.

Además de las opciones de denuncia, el portal muestra un mapa interactivo donde se destacan las tasas más altas del país. Entre los municipios con las tasas viales más elevadas se encuentran varias localidades de Neuquén y Cipoletti, en Río Negro, donde alcanzan un 4,5%. En cuanto a las tasas de hipermercados, Lanús, en el conurbano bonaerense, ocupa el primer lugar con un 6%, seguido por Pilar, que queda en segundo puesto en esta categoría.

Con esta medida, el Gobierno busca aumentar la transparencia en el cobro de los tributos y ofrecer a los ciudadanos una herramienta para cuestionar lo que consideran injusto. Sin embargo, la polémica por el tema de las tasas municipales sigue latente y promete continuar siendo un tema candente en la política argentina.