El abogado que denunció la contaminación ambiental dijo que lo impulsó la salud respiratoria y el medio ambiente

En una entrevista realizada en Despertate, programa transmitido por Visión Plus TV, Máxima 89.9 y Cadena Nueve, el abogado Enrique Petraccaro relató cómo la creciente contaminación en Nueve de Julio afecta directamente la salud de los vecinos, llevándolo a tomar acción legal. Durante la charla con el periodista Gustavo Tinetti, Petraccaro compartió su experiencia al presentar una denuncia penal contra la intendente y otros funcionarios responsables del área de medio ambiente, solicitando medidas concretas para controlar la contaminación que ha causado problemas respiratorios a muchos habitantes de la ciudad.

Motivación de la denuncia

El abogado explicó que, si bien la situación es preocupante, no se trata solo de una queja individual, sino de un problema colectivo que requiere intervención inmediata. La decisión de presentar la denuncia no fue fácil, pero se vio motivado por la falta de acciones claras por parte de las autoridades municipales para abordar la crisis ambiental. Destacó que la gente se siente impotente al no ver soluciones reales, y que, aunque las quejas son comunes, el verdadero cambio solo se logra mediante acciones concretas y responsables.

Durante la charla, Petraccaro reflexionó sobre la responsabilidad social y generacional en temas de medio ambiente y justicia. En este sentido, el abogado hizo un llamado a actuar, más allá de quejarse, para promover un cambio real. Subrayó que, con las herramientas tecnológicas actuales, como las redes sociales, las personas tienen la oportunidad de incidir en el cambio, aunque lamentó el uso superficial de estas plataformas.

Obstáculos judiciales y la falta de voluntad institucional

Petraccaro también expresó su frustración con el sistema judicial. Aseguró que la burocracia y la lentitud de la justicia dificultan la resolución de estos problemas. Detalló cómo la fiscalía, pese a tener pruebas suficientes y testimonios, no ha avanzado en el caso. El abogado enfatizó la importancia de la voluntad de los fiscales y las autoridades para tomar medidas rápidas, criticando el sistema judicial por su falta de urgencia en resolver cuestiones de salud pública.

En cuanto a las soluciones, el abogado propuso medidas prácticas y de bajo costo para mejorar el control y la vigilancia del medio ambiente en la ciudad. Sugirió el uso de drones y cámaras de seguridad para monitorear la contaminación y prevenir futuros daños. Estas tecnologías podrían ser implementadas rápidamente y servirían para rastrear la fuente de la contaminación, haciendo más difícil la impunidad. Destacó que, con una inversión mínima, se podría reducir el riesgo a la salud de los vecinos y mejorar la calidad de vida en la ciudad.

Además, expresó que espera una respuesta del Concejo Deliberante cuando el 12 de marzo le de entrada a la nota que entregó este lunes 23 por la crisis del basural

En su conclusión, Petraccaro reiteró que su denuncia no busca obtener beneficios personales ni económicos, sino una mejora en las condiciones de vida de la comunidad. Su llamado es a que los vecinos y las autoridades se comprometan en serio con el cuidado del medio ambiente, sin esperar soluciones milagrosas. De esta forma, instó a la ciudadanía a ser parte activa de la transformación, pasando de la queja a la acción concreta.