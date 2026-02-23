Vecino solicita urgente cierre del basural y declaración de emergencia ambiental

Un vecino de Nueve de Julio, residente en la calle Heredia al 7000, solicitó ante el Concejo Deliberante la urgente intervención para el cierre del basural a cielo abierto que se encuentra con incendios contantes. Se trata de Enrique Petraccaro, quien en su denuncia, expone que el basural está generando una grave contaminación ambiental, la cual afecta no solo a los habitantes cercanos, sino también a la zona rural nuevejuliense.

Según su relato, en los días 7, 8 y 13 de este mes, los incendios en el basural liberaron nubes tóxicas que alcanzaron áreas residenciales, provocando una situación de emergencia ambiental. La quema de residuos, que incluyen plásticos y otros materiales peligrosos, libera contaminantes orgánicos persistentes como dioxinas y furanos, sustancias altamente cancerígenas y lipofílicas. Además, el peticionante resalta que el humo generado por los incendios contiene mercurio y plomo, que al ser inhalados pueden entrar en el torrente sanguíneo de los vecinos y generar daños graves a la salud.

La situación también presenta un riesgo sanitario, ya que los residuos en el basural no están cubiertos ni compactados adecuadamente, lo que convierte el lugar en un foco de infección. Esto favorece la proliferación de alimañas, como roedores e insectos, que son vectores de enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que pueden ser transmitidas de animales a humanos.

Desde un punto de vista legal, el peticionante, abogado, asegura que la situación contraviene las normativas ambientales vigentes, ya que no se están cumpliendo los estándares de manejo de residuos ni las regulaciones sobre contaminación. Por estas razones, el vecino solicitó formalmente la declaración de una emergencia ambiental y sanitaria en el distrito, acompañada de un programa de monitoreo ambiental continuo, con el objetivo de mitigar los riesgos para la salud pública y el medio ambiente.

Este pedido llega en un contexto de deciciones del Ejecutivo donde ha presentado denuncias penales por entender que los incendios son intencionales, ha gestonado ante el gobierno bonaerense para poder trasladar el basual a Monte de Gobierno, y se ha comenzado a controlar el area del basural que sige con focos igneos cuyo humo se huele desde sectores de la ciudad.

Es de añadir que el abogado hizo denimncia penal que recayó en la UFI 3 del departamento judicial de Mercedes contra la intendente y responsable del sector ambiente siendo el número de la misma la Instrución Penal Preparatoria -IPP- N° 2906/26.