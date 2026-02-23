Se busca el mejoramiento de la plaza Belgrano y del alumbrado público en el distrito

El bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante presentó tres proyectos que incluyen la mejora del alumbrado público en diversas localidades, la puesta en valor de la Plaza General Manuel Belgrano, y un pedido de informe sobre el destino del Fondo de Financiamiento Educativo.

Las iniciativos ingresaron este lunes en el Concejo Deliberante se hizo saber desde el espacio.

1. Mejoras en el Alumbrado Público:

Uno de los proyectos solicita al Departamento Ejecutivo la instalación de columnas de hormigón en las localidades del partido, en el marco de un nuevo plan de iluminación pública. La iniciativa responde a la necesidad de mejorar la seguridad y transitabilidad en las calles, destacando la importancia de reutilizar las columnas de hormigón existentes que fueron instaladas años atrás en la Avenida Bartolomé Mitre. Este proyecto se enmarca dentro de un acuerdo previo entre el municipio y el ex Ministerio de Planificación Federal, y busca optimizar la infraestructura ya disponible para mejorar el alumbrado en sectores de la ciudad y el distrito.

2. Puesta en Valor de la Plaza Manuel Belgrano:

Otro proyecto presenta la restauración de la Plaza General Manuel Belgrano, uno de los principales puntos neurálgicos de la ciudad. En el pedido se destaca el deterioro de los monumentos, la falta de cestos de residuos, y la escasa iluminación en las diagonales que dificultan su uso nocturno. La falta de mantenimiento en la fuente y los bancos también son parte de las deficiencias observadas. De aprobarse, este proyecto buscaría recuperar este espacio emblemático para la comunidad y mejorar su funcionalidad como lugar de encuentro y recreación.

3. Solicitud de Informe sobre el Fondo de Financiamiento Educativo:

El tercer proyecto presentado es un pedido de informe relacionado con el destino del Fondo de Financiamiento Educativo recibido por el municipio de la Provincia de Buenos Aires. El bloque solicita que el Departamento Ejecutivo informe sobre el monto recibido y su utilización en obras de infraestructura edilicia en las escuelas del partido nuevejuliense, específicamente durante el año 2025.