lunes, febrero 23, 2026
30.8 C
Nueve de Julio
General

La Provincia suspendió por 60 días el cobro de cuotas del programa Buenos Aires CREA

En medio de la creciente morosidad, el gobierno de Axel Kicillof puso en pausa el cobro de las cuotas del programa destinado a la mejora y ampliación de viviendas en la Provincia.

