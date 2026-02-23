La Provincia suspendió por 60 días el cobro de cuotas del programa Buenos Aires CREA

Ante un panorama de morosidad récord y el deterioro en los créditos a familias, el gobierno de Axel Kicillof suspendió por 60 días el cobro de las cuotas del programa Buenos Aires CREA. Esta medida fue anunciada por el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA) a través de una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El programa Buenos Aires CREA, creado en 2022 con el objetivo de facilitar el acceso a créditos subsidiados para la refacción, ampliación y mejora de viviendas en la provincia, sufrió la interrupción del cobro de las cuotas mensuales. Además, se prorrogó por el mismo plazo de 60 días el vencimiento de las obligaciones de los beneficiarios y se suspendió la emisión de intimaciones de pago por deudas pendientes.

Esta medida se toma en un contexto delicado, ya que la morosidad bancaria alcanzó un récord histórico del 9,3% a finales de 2025, con un aumento significativo en los últimos meses. Los datos oficiales muestran un salto de 6,7 puntos en comparación con diciembre de 2024, lo que ha generado preocupación en los bancos y entre los analistas financieros.

El programa, que había sido implementado a través del Plan Provincial de Infraestructura, beneficia a miles de bonaerenses que accedieron a créditos subsidiados para mejorar sus viviendas. Sin embargo, con la disolución del Fondo Fiduciario, el Instituto de la Vivienda asumirá las tareas y obras que estaban a cargo de este fondo, lo que llevó a la decisión de suspender temporalmente el cobro de las cuotas hasta que se resuelvan las cuestiones operativas y administrativas relacionadas con su liquidación.

Esta medida también se produce en un contexto económico desafiante para muchas familias, que enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias, sumando presión sobre los planes de vivienda en la provincia.