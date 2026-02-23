lunes, febrero 23, 2026
General

La Guardia de la CEyS “Mariano Moreno”: la asistencia ante un corte de energía eléctrica

Tener a mano tu número de asociado agiliza el proceso, permitiendo que la atención sea rápida y eficiente

0
La CEyS ‘Mariano Moreno explicó cómo funciona el servicio de la Guardia Eléctrica cuando te comunicas al número 52 1600 a los fines de esclarecer la tarea de los empleados al servicio de los reclamos.

Cada vez que realizás un contacto, tu reclamo se registra automáticamente en el sistema. Desde allí, la guardia puede visualizarlo de inmediato y coordinar el envío de un técnico para resolver el inconveniente.

¡Recordá tener siempre a mano tu número de asociado!
Este dato es clave, ya que el sistema lo utiliza para identificar tu zona y también para saber si se trata de un problema generalizado.

El sistema de IVR (respuesta de voz interactiva) ayuda a que el personal de la guardia pueda actuar con rapidez, sin tener que cargar manualmente los datos. ¡Esto hace que tu reclamo se gestione de manera más ágil y eficiente!

Así que ya sabés, cada vez que necesites asistencia, llamá, no cuelgues, y tené tu número de usuario a mano. ¡De esta forma, aseguramos que tu solicitud sea tratada rápidamente!

#CEYSMarianoMoreno #GuardiaEléctrica #AtenciónRápida

https://www.facebook.com/share/r/1Am2Hkzm2P/

