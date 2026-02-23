lunes, febrero 23, 2026
General

Estado de situación en el basural

Actualmente, el sector se encuentra humeando, aunque no se registran focos de consideración

La Municipalidad de Nueve de Julio informa a la comunidad el estado de situación actualizado del basural municipal, tras el foco de incendio registrado el pasado 19 de febrero.

Luego de aquel hecho —que motivó la intervención de los Bomberos Voluntarios y la ampliación de la denuncia penal correspondiente— se reforzaron las tareas de control y prevención en el predio.

En este marco, la Policía Comunal ha realizado rastrillajes y patrullajes en reiteradas oportunidades y en distintos días, con el objetivo de evitar que se repitan situaciones similares.

Actualmente, el sector se encuentra humeando, aunque no se registran focos de consideración que hayan requerido nuevas intervenciones de bomberos.

Durante la jornada de hoy continuarán desarrollándose tareas de remoción y control con maquinaria municipal, a fin de reducir riesgos y prevenir posibles reinicios.

Asimismo, se avanza en las medidas anunciadas oportunamente, reforzando el monitoreo y las acciones de prevención en el ingreso al predio.

