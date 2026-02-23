Emotivo Carnaval: Nueve de Julio celebró la Fiesta Popular 2026

El Carnaval 2026 de Nueve de Julio se celebró con gran éxito, convirtiéndose en un evento inolvidable para toda la comunidad. El Club Ciclista fue el escenario donde se vivieron dos noches llenas de música, baile y tradición, que reunieron a cientos de vecinos para disfrutar de un ambiente festivo y familiar.

El sábado arrancó con fuerza, con la presentación de la Escuela de Murga RDO, la Murga Ruidosos del Oeste, la Comparsa Fuego Negro y el Karu Cuarteto. El domingo, la fiesta continuó con una nueva dosis de energía, con la participación de la Escuela de Murga RDO, la Murga Ruidosos del Oeste, la Escuela de Samba “La Fusión” de Lincoln y La Marka 013, quienes cerraron con broche de oro, haciendo vibrar al público presente.

El evento ofreció también una amplia variedad de servicios para el disfrute de todos. Se dispuso de alquiler de sillas, puestos de espuma, y una completa oferta gastronómica, con cantinas de choripanes y hamburguesas, snacks, bebidas, opciones sin TACC y foodtrucks, permitiendo que las familias pudieran disfrutar de ambas jornadas con total comodidad.

Una de las grandes sorpresas del Carnaval fue la inauguración de un mural realizado por la artista Giacomina Pennette, una obra que embellece el ingreso al predio y que, desde ahora, quedará como parte del patrimonio cultural de la ciudad.

El evento no solo fue un éxito de participación, sino que además, su realización estuvo destinada a recaudar fondos para diversas instituciones de Nueve de Julio, como el Club Ciclista, CEPRIL, CUN, la Cooperadora de la Escuela N°4, el Centro de Jubilados y varias otras entidades locales. Este detalle reflejó el compromiso de la comunidad, que una vez más se unió para hacer de esta fiesta un verdadero acontecimiento de solidaridad y unión.