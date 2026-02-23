lunes, febrero 23, 2026
30.8 C
Nueve de Julio
lunes, febrero 23, 2026
30.8 C
Nueve de Julio
General

Emotivo Carnaval: Nueve de Julio celebró la Fiesta Popular 2026

Se vivió un fin de semana lleno de alegría y ritmo en el predio del Club Ciclista donde los vecinos se reunieron para disfrutar de una propuesta cultural que incluyó música, danza y una gran variedad de actividades para toda la familia, reafirmando la importancia de esta tradicional celebración en el corazón de la ciudad

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El Carnaval 2026 de Nueve de Julio se celebró con gran éxito, convirtiéndose en un evento inolvidable para toda la comunidad. El Club Ciclista fue el escenario donde se vivieron dos noches llenas de música, baile y tradición, que reunieron a cientos de vecinos para disfrutar de un ambiente festivo y familiar.

El sábado arrancó con fuerza, con la presentación de la Escuela de Murga RDO, la Murga Ruidosos del Oeste, la Comparsa Fuego Negro y el Karu Cuarteto. El domingo, la fiesta continuó con una nueva dosis de energía, con la participación de la Escuela de Murga RDO, la Murga Ruidosos del Oeste, la Escuela de Samba “La Fusión” de Lincoln y La Marka 013, quienes cerraron con broche de oro, haciendo vibrar al público presente.

El evento ofreció también una amplia variedad de servicios para el disfrute de todos. Se dispuso de alquiler de sillas, puestos de espuma, y una completa oferta gastronómica, con cantinas de choripanes y hamburguesas, snacks, bebidas, opciones sin TACC y foodtrucks, permitiendo que las familias pudieran disfrutar de ambas jornadas con total comodidad.

Una de las grandes sorpresas del Carnaval fue la inauguración de un mural realizado por la artista Giacomina Pennette, una obra que embellece el ingreso al predio y que, desde ahora, quedará como parte del patrimonio cultural de la ciudad.

El evento no solo fue un éxito de participación, sino que además, su realización estuvo destinada a recaudar fondos para diversas instituciones de Nueve de Julio, como el Club Ciclista, CEPRIL, CUN, la Cooperadora de la Escuela N°4, el Centro de Jubilados y varias otras entidades locales. Este detalle reflejó el compromiso de la comunidad, que una vez más se unió para hacer de esta fiesta un verdadero acontecimiento de solidaridad y unión.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6141

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR