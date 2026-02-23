El Gobierno llama a licitación para avanzar con la privatización de más rutas nacionales

- Advertisement -

El Gobierno dio este lunes un nuevo paso en el proceso de privatización del sistema vial, al convocar a una licitación pública nacional e internacional para concesionar una amplia red de rutas nacionales. Esta iniciativa dada a conocer en el Boletín Oficial forma parte del plan oficial para transferir al sector privado la operación y el mantenimiento de los principales corredores viales del país.

La licitación fue formalizada a través de la resolución 174/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. Este llamado se inscribe dentro del proceso de privatización total de Corredores Viales SA, la empresa estatal encargada actualmente de gestionar la mayor parte de las rutas concesionadas.

La licitación corresponde a la Etapa III de la “Red Federal de Concesiones” y abarca la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario de tramos en diversas regiones del país, incluyendo Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico.

Entre las rutas que serán privatizadas se encuentran sectores clave de las rutas nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66 y 105, además de accesos y variantes que actualmente están bajo el control de Corredores Viales. La convocatoria no alcanza a la 5.

El esquema propuesto prevé una concesión de obra pública bajo el modelo de peaje, lo que implica que las empresas adjudicatarias deberán encargarse no solo del cobro de peajes, sino también de la construcción, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de las rutas, así como de la prestación de servicios a los usuarios.

Además, la administración libertaria aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares, los Formularios de Cotización, el Modelo de Contrato, y los Pliegos de Especificaciones Técnicas para cada tramo, los cuales están disponibles para consulta y descarga en la plataforma CONTRAT.AR (https://contratar.gob.ar/). Los interesados tendrán plazo hasta el 4 de mayo de 2026 a las 13:00 horas para presentar su documentación, mientras que la fecha límite para la presentación de ofertas será el 18 de junio a mediodía.

La semana pasada, también se lanzó una nueva licitación para la concesión de más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales en cinco provincias, correspondiente a la Etapa II-B del mismo plan. El ministro de Economía, Luis Caputo, indicó que esta convocatoria también tiene alcance nacional e internacional y cubrirá cuatro corredores viales estratégicos para el país.