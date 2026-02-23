El Día del Tambero: celebrando el esfuerzo diario de quienes trabajan de lunes a lunes

- Advertisement -

El 23 de febrero se celebra el Día del Tambero en el país, una jornada en honor a los trabajadores de la industria lechera, un sector central para la economía del país. La fecha conmemora la creación de la Unión General de Tamberos en 1920, una entidad gremial que lucha por los derechos y las condiciones laborales de los productores lecheros. Esta celebración se instauró oficialmente en 1968 mediante un decreto del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires.

Los tamberos son responsables de ordeñar, producir y comercializar leche, garantizando la calidad del producto desde el cuidado del ganado hasta su distribución.

En Argentina, la formación de los tamberos comenzó en 2007 con el curso “El Profesional Tambero”, impulsado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Este curso tiene como objetivo capacitar a los trabajadores en una amplia variedad de temas, como el manejo de pasturas, la calidad de la leche, la salud de los animales y el uso de maquinaria.

A lo largo de su historia, la figura del tambero ha sido fundamental para la industria láctea, una de las más reconocidas del país. Su trabajo no solo involucra el cuidado y el ordeñe de las vacas lecheras, sino también la supervisión de su bienestar y el de los terneros, asegurando una materia prima de alta calidad para la producción de leche y derivados.

En esta fecha especial, se celebra el aporte de los tamberos a la industria láctea argentina, al mismo tiempo que se destaca la necesidad de seguir luchando por mejorar sus condiciones laborales y su reconocimiento como trabajadores esenciales del país.