Cecilia Fussari “Estamos sentando las bases para un futuro próspero del desarrollo de Nueve de Julio”

En ese sentido la Contadora Pública destacó que este relevamiento, ya alcanzó cerca de 1.000 encuestas y ello una vez estudiadas, ofrecerá datos concretos que permitirán planificar el futuro de la ciudad y guiar las inversiones hacia los sectores más prometedores.

“Este relevamiento nos proporcionará un mapa detallado de los sectores productivos, lo cual es fundamental para orientar futuras inversiones y generar oportunidades para emprendedores locales”, afirmó Fussari. Además de ser una herramienta clave para la planificación económica, los resultados del relevamiento también revelan una amplia variedad de empresas y rubros presentes en Nueve de Julio, lo que abre nuevas puertas para la expansión del comercio y la industria local.

En paralelo, el municipio se prepara para celebrar la primera ronda de negocios multisectorial el próximo 9 de abril, un evento que reunirá a más de 200 empresas de toda la provincia de Buenos Aires. Este evento representa una oportunidad única para el intercambio comercial y la creación de nuevas alianzas estratégicas entre empresarios locales y regionales. “Es una excelente ocasión para mostrar lo que 9 de Julio tiene para ofrecer y, al mismo tiempo, aprender y conectarse con otras empresas de la provincia”, agregó Fussari.

A pesar de los desafíos que enfrentó la ciudad debido a la emergencia agropecuaria generada por las crecidas de agua, la subsecretaria resaltó la respuesta positiva de las empresas y la comunidad. “La crisis sirvió para generar un espacio de diálogo con las autoridades provinciales y nacionales, y para trabajar en conjunto con los sectores productivos para superar la adversidad”, explicó.

El municipio no solo se enfoca en el fortalecimiento del sector productivo, sino que también está desarrollando el potencial turístico del distrito. Con proyectos como la capacitación de guías turísticos y la creación de nuevas rutas para agencias de turismo, se busca posicionar a la ciudad como un destino atractivo para los visitantes, creando nuevas fuentes de empleo y aumentando el flujo de turistas.

Finalmente, el municipio también sigue trabajando en la mejora de la infraestructura urbana, con proyectos de actualización de caminos y accesos a distintas localidades. Estas medidas buscan asegurar que Nueve de Julio no solo supere las crisis actuales, sino que también se posicione como un polo económico y turístico destacado en la provincia.

Con estos proyectos, se están sentando las bases para un futuro próspero, donde la colaboración entre instituciones, empresas y el municipio es esencial para el crecimiento y desarrollo sostenible de la ciudad. Como expresó Cecilia Fussari en una reciente entrevista: “Estamos sentando las bases para un futuro próspero, y todo el trabajo conjunto nos permitirá enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que se nos presenten.”