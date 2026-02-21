Valentino Rossi, el joven talento del tenis, se consagró campeón en San Juan

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Este sábado, el prometedor tenista nuevejuliense Valentino Rossi, de tan solo 16 años, se consagró campeón de dobles en el torneo regional celebrado en el Club Hispano de San Juan. En pareja con Valentino Cova, oriundo de Escobar, lograron imponerse ante grandes rivales, destacándose en cada una de las rondas del certamen.

El camino hacia el campeonato comenzó con una sólida victoria en la primera ronda frente a los rosarinos Bautista Bernal e Iñaki Nasurdi, a quienes derrotaron con un contundente 6-4, 6-4. En la segunda ronda, el dúo Rossi-Cova superó a los benjamines Benjamin Saura (Rosario) y Benjamin García (Mendoza) por 7-6, 2-6 y 10-2, en un partido cargado de tensión.

Ya en la final, la dupla nuevejuliense y escobarense enfrentó a Benjamin Saura (Rosario) y Joaquín Corraza (Mendoza). Con gran claridad, lograron alzarse con el título tras un 6-3, 6-2 que mostró su dominio en la cancha.

Por otro lado, en la competencia de singles, Valentino Rossi comenzó con una victoria, pero en la segunda ronda cayó ante el eventual campeón del torneo, con un marcador de 6-3, 6-2.

Actualmente, Valentino entrena en la Academia Ichkov, ubicada en Canning, donde continúa su proceso de formación bajo la tutela de entrenadores especializados.

Este crecimiento en su carrera no solo es fruto de su dedicación, sino también del apoyo brindado por el Country La Providencia, la Academia Ichkov y diversos empresarios locales que colaboran para que el joven talento pueda seguir desarrollando su carrera deportiva.

Con un futuro prometedor por delante, Valentino Rossi sigue demostrando que es uno de los grandes valores del tenis regional.

Guillermo Rivas, primer argentino en ganar un Challenger, opina sobre el talento de Valentino Rossi: “Tiene mucha mano, pero necesita mejorar su derecha”

Guillermo Rivas, el histórico tenista argentino y actual entrenador, fue tajante en su análisis sobre el joven nuevejuliense, Valentino Rossi. En una entrevista, Rivas destacó las fortalezas de Rossi, pero también subrayó ciertos aspectos a mejorar para que el prometedor jugador continúe su ascendente carrera.

Sobre la derecha de Valentino, Rivas reconoció que, si bien tiene una gran pegada, aún le falta un punto clave: el control y los cambios de ritmo. “Es muy bueno pegándole fuerte a la derecha, pero no tiene el dominio de cambiar el ritmo a media velocidad o jugar a baja velocidad. De baja velocidad, podría tirar un globo o un dropshot, pero no lo hace”, explicó el entrenador. Según Rivas, el joven nuevejuliense tiene la capacidad de hacer más daño con su derecha si logra dominar esas variaciones en el juego.

Además, Rivas reconoció que Valentino tiene un fuerte carácter en la cancha. “Es un terco, eso es lo que vengo peleando hace seis o siete meses con Valentino. No aguanta y se enoja; todo lo quiere pegar fuertísimo, pero eso no siempre es lo mejor”, confesó. A pesar de su insistencia en jugar a gran velocidad, Rivas sigue apostando al crecimiento del jugador, confiando en que Valentino “le caerá la ficha pronto” y comenzará a incorporar los ajustes necesarios.

Por otro lado, Rivas también destacó el talento de Valentino en el revés, donde lo considera un jugador con “mucha mano”, es decir, facilidad. Para él, los dos aspectos (derecha y revés) son de gran nivel, pero con algunos ajustes en la técnica y mayor control sobre su juego, Valentino Rossi podría llegar aún más lejos en el tenis internacional.

La opinión de Guillermo Rivas, un referente del tenis argentino, es un aliento y una guía importante para un joven que promete mucho, pero que aún está en proceso de pulir ciertos detalles en su juego para alcanzar su máximo potencial.